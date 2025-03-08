兩會｜ 中國最高檢報告點名「老虎」孫志剛劉連舸　兩人都判死刑

中國全國人大會議星期六（3月8日）在北京人民大會堂舉行第二次全體會議，最高人民檢察院檢察長應勇向大會作最高檢工作報告。



中國最高檢察院工作報告點名中共貴州原省委書記孫志剛、中國銀行原董事長劉連舸，並透露去年共起訴原省部級幹部34人。



報告談及反腐敗問題時提到，過去一年來，檢察機關受理各級監委移送職務犯罪2.7萬人，起訴2.4萬人，同比上升37.8%和34.9%，其中起訴孫志剛、劉連舸等原省部級幹部34人。



新任貴州一把手孫志剛持經濟學博士學位。（資料圖片）

中行落馬董事長劉連舸。

報告還稱，最高檢積極參與重點領域腐敗問題治理，起訴金融、能源、醫藥和基建工程等領域腐敗犯罪5081人；並落實行賄受賄一起查，起訴行賄犯罪3086人，同比上升18.3%。

貴州原省委書記孫志剛2023年8月官宣被查，去年2月被開除中共黨籍，去年10月，天津市第二中級人民法院以受賄罪判處孫志剛死刑，緩期兩年執行。

中國銀行原董事長劉連舸2023年3月落馬，同年10月被開除中共黨籍。山東省濟南市中級法院去年11月以受賄、違法發放貸款罪判處劉連舸死刑，緩期兩年執行。

中國最高法工作報告點名李鐵杜兆才陳戌源案

李鐵的案件預料會在5月判刑。（Getty Images）

最高人民法院工作報告顯示，人民法院2024年審結貪污賄賂等職務犯罪案件3萬件3.3萬人，件數同比增長22.3%，依法懲處孫志剛等48名原中管幹部，對李建平依法核准死刑。落實受賄行賄一起查，審結行賄犯罪案件2473件2873人，件數同比增長18.6%。審理足球領域系列腐敗案，依法對杜兆才、陳戌源、李鐵等定罪判刑。