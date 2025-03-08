女子與男友吵架「8樓擲3花盆」洩憤　法院處罰金2000元

高空拋物非常危險，可能造成財物損失，甚至路面人員傷亡。四川省1名37歲王姓女子因與男友吵架，竟將8樓家中3個花盆扔出窗外，法院判其拘役3個月、罰金2000元人民幣。



據《澎湃新聞》報道，2025年1月6日，四川省遂寧市1名37歲王姓女子，與劉姓男友講電話期間發生爭執，王女情緒失控，一揮手就將8樓住家陽台的3個瓷質盆栽陸續丟出窗外，掉落地點正是社區進出道路，差點造成人員傷亡。

四川省遂寧市1名37歲王姓女子因與男友起爭執，從8樓住家扔花盆洩憤，附近正好有人經過。（微博＠澎湃新聞影片截圖）

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案經當地法院審理，法官認為王女從建築物高空拋擲物品情節嚴重，犯罪事實清楚且證據充分，應以高空拋物罪追究王女刑事責任。考量王女犯案後如實供述、認罪認罰，具備從輕處罰情節，法院判決王女因高空拋物罪拘役3個月，緩刑5個月，併處罰金2000元人民幣。

王女連扔3次瓷質花盆，地面仍可見到花盆擊中地面並碎裂的痕跡。（微博＠澎湃新聞影片截圖）

另據國家消防救援局官方微博「中國消防」分享實驗影片，讓1罐約330公克的罐裝可樂從15公尺高空（相當於5層樓高度）落下，可樂罐墜地時也足以砸碎鋼化玻璃，可見高空拋物力道之大。

消防單位曾實驗將約330公克的可樂罐從15公尺高空放落，可樂罐墜地時足以砸碎鋼化玻璃。（微博＠中國消防）

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台灣東海大學應用物理學系2018年也曾發布1篇文章，在地球重力作用下自由墜落的物體，其加速度為9.8m/s² ，亦即每經過1秒鐘，秒速會增加9.8公尺，物體墜往硬質地面的減速時間較短，受力會非常大，只要是人摔落都有可能受傷。若以此回顧大陸四川王女砸盆栽事件，砸中無辜路人恐將造成難以想像的傷害。

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