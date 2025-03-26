庫克現身浙江大學　蘋果宣布向學校捐贈3000萬元：設立孵化基金

綜合內媒報道，3月26日，蘋果公司CEO庫克現身浙江大學，蘋果公司宣布向浙江大學捐贈3000萬元人民幣，深化其對中國下一代開發者的支持。



庫克現身浙江大學。（瀟湘晨報）

庫克現身浙江大學。（杭州網）

3月26日，庫克現身浙江大學，參加移動應用（移動應用程式）創新十周年活動。蘋果公司也於當日（3月26日）宣布向浙江大學捐贈3000萬元人民幣，該合作基於其對移動應用創新賽十年的支持。蘋果將與移動應用創新賽的合作夥伴浙江大學共同設立蘋果移動應用孵化基金，提供最前沿的技術培訓，包括App開發、產品設計、市場營銷和商業運營等專業課程。

蘋果方面表示，在移動應用孵化基金設立之前，蘋果在過去十年內共向浙江大學捐贈5000萬元人民幣，用於開展移動應用創新賽。

庫克現身浙江大學。（證券時報）

庫克表示：「我們相信編程是一項強大的工具，它能讓人們以全新的方式進行創造、交流和解決問題。我們很榮幸能深化與浙江大學長達十年的合作關係，為下一代開發者提供技能支持，幫助他們開發創新應用，創立充滿生機的業務。」