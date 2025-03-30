上海驚現「最窄人行道」　僅10厘米寬遭居民諷「只有貓能走」

近期，上海徐匯區黃石路附近一段人行道因「狹窄到僅有10厘米」，引發社交平台熱議。該路段靠近龍南五村北門，被市民形容為「最窄人行道」，甚至有居民直言「只有貓能走」。



綜合內媒報導，這條位於龍南五村北門的人行道僅寬約10至20厘米，不僅無法正常通行，甚至難以稱之為「人行道」。由於該區域鄰近上海市龍苑中學，放學時段家長臨時停車更令交通壓力加劇。原本狹窄的非機動車道被佔用後，迫使大量行人無奈走上更危險的機動車道。

上海最窄人行路僅10釐米，行人被擠上機動車道。

上海最窄人行路僅10釐米，行人被擠上機動車道。

上海最窄人行路僅10釐米，行人被擠上機動車道。

上海最窄人行路僅10釐米，行人被擠上機動車道。

居民表示，行走於該路段時需格外小心，尤其對老人或行動不便者而言，幾乎寸步難行。「有時還得跟電動車、汽車爭道，真的很危險。」一名居民如是說。

市民質疑，同樣是一條馬路，對面人行道卻設計得相當合理，足以容納兩人並行。居民建議，「能否把小區圍牆往裏退一點，還條路給大家走？」然而，據街道工作人員回應，圍牆及小區本身的建設早於道路設計，範圍也未有侵占公地，因此「不存在違規」之說。

不過，對於人行道狹窄導致行人安全受威脅的現象，街道方面表示會將市民訴求上報區級部門，並積極尋求更妥善的解決辦法。

事件曝光後，不少網民在社交平台留言譏諷「那不是人行道，是貓行道」、「這是馬路牙子吧」，亦有網民指類似現象在不少城市普遍存在，呼籲相關部門重視人行道設計與使用安全。有意見指出，「人行道被車輛佔用」和「設計不合理」的問題交織，導致市民「被迫走機動車道」的無奈處境。

事實上，這已非上海首次出現「最窄設計」引起話題。此前被網友熱議的「紙片樓」，最窄處僅20厘米；而龍泉園路某段人行道也曾因僅容兩人並行引發關注。此次黃石路的「極窄人行道」更成為繼「最窄樓」、「最窄街」後的新一輪「城市奇觀」。

上海紙片樓。