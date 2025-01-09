山西大學生騎車穿越汾河冰面墮河　一人遇難一人失聯

1月7日，山西太原兩名大學生騎電動單車穿越汾河冰面，期間墮河失聯，其中一人證實遇難，救援隊仍在搜索另一名失蹤者。



《極目新聞》報道，事發於太原小塔村附近的汾河，臨近汾河二庫水利風景區。1月7日，兩名大學生在冰面上騎電動單車期間墮河。官方知情人士透露，穿越汾河冰面遇險的兩人是學生，其中有中北大學的學生。

救援人員介紹，1月8日尋回其中一名遇險人員，已無生命體征，另一人還在搜救中。冰河內的搜救難度比較大，需要潛水搜尋，已啟用水下搜救聲吶等設備。

1月7日，山西太原兩名大學生騎電動單車穿越汾河冰面，期間墮河失聯。圖為大學生失聯前騎乘的電動單車。（極目新聞）

中北大學相關部門工作人員表示，學生家長已到事發地了解事件，「學生騎上電動車就走了，誰也不清楚他到底去（汾河）幹什麽」。目前學校正在協助公安、救援隊在事發地進行排查，搜救另一個人，並核查身份信息。

汾河二庫水利風景區一名工作人員稱，景區只是汾河二庫的一部分，每年清明節假期至國慶假期對外開放，冬季閉園，暫未接到景區範圍內有人墮入冰河的消息。

山西汾河二庫管理有限公司值班室工作人員表示，該景區2024年10月已閉園，無關人員及車輛無法進入，暫不了解大學生墮入冰洞遇險一事，建議向轄區公安機關咨詢。

救援人員全力搜救失聯的大學生。（極目新聞）

事發地轄區公安機關相關部門工作人員表示，此事正在調查偵辦中，暫不便對外透露更多情況。

近期，不少網紅博主發布在太原汾河二庫冰面上行走、開車漂移和穿越冰面的影片，小塔村附近的汾河冰封河面成為網紅打卡點。

當地救援人員呼籲，網紅博主請勿再宣傳在冰面上開車漂移、打卡等影片，汾河冰面不穩定，水庫最深處2、30米，非常危險，提醒公眾切勿盲目跟風打卡危險地點。

1月8日，汾河二庫水利風景區在微信公眾號發布《關於禁止在汾河二庫庫區冰面活動的通告》。（微信公眾號＠汾河二庫水利風景區）

1月8日，汾河二庫水利風景區官方微信公眾號發布的通知顯示，當前正值寒冬，汾河二庫庫區水域已經進入冰凍期，但封凍冰面厚度不均勻，部分段落和區域未完全封凍。人員、車輛在冰面行走，極易發生冰面坍陷、墜入、溺水傷亡等安全事故。

景區提醒，禁止在汾河二庫水(冰)面進行冰釣、冰上娛樂、戲水、攝影等任何涉水(冰)活動，嚴禁機動車和非機動車在冰面上行駛。