兒童樂園藏陷阱｜5歲女被遊樂設施扯甩頭髮　頭皮撕裂見骨縫20針

不少家長會帶小朋友到兒童室內樂園（Playground）遊玩，但杭州市民尹女士反映，3月初帶5歲的女兒到杭州拱墅區「妙貝星棒棒糖」兒童樂園遊玩時，卻被遊樂設施的縫隙夾到頭髮，導致頭皮撕裂，血流不止。



浙江電視台節目《1818黃金眼》消息，尹女士反映，3月2日，她帶女兒到兒童樂園遊玩，其中一個遊樂設施有可左右移動的滑塊，很多小朋友都會趴上去玩，當時女兒趴上去幾秒鐘後，被滑塊中間的縫隙夾到頭髮，導致頭皮撕裂，血流不止，出現一個長13厘米的傷口，頭骨更外露。

涉事的「妙貝星棒棒糖」兒童樂園。（影片截圖）

遊樂設施的滑塊可左右移動。（影片截圖）

尹女士稱，女兒趴在滑塊上，卻被滑塊中間的縫隙夾到頭髮。（影片截圖）

閉路電視畫面顯示，尹女士的女兒趴在移動的滑塊上，不久後便捂着頭跑開。她還提供了一些設施細節的畫面，手指可以塞入滑塊和牆體之間的縫隙。尹女士稱，女兒的頭髮被卡在此處，滑塊移動時導致頭皮撕裂。

尹女士稱，女兒送院後在頭皮處縫了20針，雖然已出院，但無法正常上學，且出現了應激反應，包括不願開口說話，也不願意出門，「一秒鐘看不到家長都不行，一直就是說我不能出去，我頭髮這個樣子，別人會笑話我的」。

尹女士的女兒頭皮被撕裂，出現長13厘米的傷口，頭骨外露。（影片截圖）

尹女士的女兒頭皮處縫了20針。（影片截圖）

尹女士認為，遊樂設施存在隱患，現場管理也存在問題。女兒出事後，工作人員並無作出任何處理措施，反而是其他家長上前協助，直至她撥打120急救電話後，工作人員才詢問女兒情況，且兒童樂園的醫藥箱也沒有醫療材料適合處理傷口。

尹女士稱，女兒出事捂着頭跑開，但工作人員並無作出任何處理措施。（影片截圖）

手指可以塞入滑塊和牆體之間的縫隙。（影片截圖）

尹女士希望門店作出合理賠償。（影片截圖）

尹女士提出，女兒受傷後共花費了1.4至1.5萬元（人民幣，下同），她通過多方渠道才找到兒童樂園的老闆，對方僅支付了1.2萬元，「你說金額少一點，你態度好一點，我們也是可以的。但現在他的態度就非常惡劣，找人找不到」。

她表示，女兒還需要一段時間恢復，後續還要接受植髮治療，門店應作出合理賠償，但雙方仍未就具體賠償金額達成一致。目前，出事的滑塊已經停止運作，園方也在中間放置物件阻擋滑動，牆上貼有「小心夾手」的提醒。