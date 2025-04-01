四川婦撬盲道偷近20條不銹鋼　女途人霸氣制止：犯法的知道嗎？

3月31日，四川成都的譚女士在街上遇到一名婦人正在撬不銹鋼盲道條，她立即上前制止，對方見她用手機拍片便急忙離開。譚女士譴責此舉極不道德，並建議改成更牢固的磚石盲道。



譚女士介紹，當晚在路上遇到一位婦人在人行橫道彎腰，起初以為對方在撿東西，準備上前幫忙，走近一看才發現婦人在撬不銹鋼盲道條，「大概有半米左右吧，都被她扒拉光了」。

影片顯示，譚女士一邊拍片一邊上前制止，「阿姨這個不能扒，這個是人家盲人走的路，你扒了這個要犯法的曉得不」。

一名婦人深夜在街上撬不銹鋼盲道條。（影片截圖）

一名婦人深夜在街上撬不銹鋼盲道條。（影片截圖）

譚女士稱，當時被眼前的情景震驚，也感到非常生氣，「我就好意的提醒了她，她看到我拍了視頻，拍完了之後，我說你下次不要這樣做」。她又稱，或許是經常有電動單車駛過盲道，導致盲道條的螺絲容易鬆動，讓人有機可乘。

譚女士表示，該名婦人手裏大概有10、20條不銹鋼盲道條，見她正用手機拍片便急忙離開。譚女士稱，希望藉此機會還更多人了解盲道，不要隨意佔用，又建議可以更換成更牢固的磚石結構盲道。

譚女士稱，婦人手中大概有10、20條不銹鋼盲道條。（影片截圖）

婦人見譚女士用手機拍片便急忙離開。（影片截圖）

網民睇法：

不是第一天偷了，熟練的不行

這不報警啊？

你不報警等會她還回來接著幹

損毀公共設施，這個要是報警的話估計得拘留吧

這妥妥的就是賊啊。

其實盲道還是用水泥的比較好吧，不銹鋼很滑，而且也容易這樣被偷著去賣錢。雖然水泥容易磨損，但是至少不會被偷。

