38歲阿根廷籍「洋媳婦」網紅突發低血糖離世　前一日還與家人務農

擁有逾66萬粉絲的抖音網紅「阿根廷奇娜」近日傳出噩耗。4月6日，其抖音賬號由丈夫以中文訃告形式公布：「本人楊淙，帶著無比沉痛的心情告知各位家人們，吾妻楊奇娜於2025年4月2日上午，因突發低血糖與世長辭，終年38歲。」突如其來的消息令大批網民震驚不已，因其帳號於4月1日仍有上傳她與家人一同務農的影片。



據中新社報道，楊奇娜原名薇薇安娜．卡多索（Viviana Cardozo），來自阿根廷，2004年在布宜諾斯艾利斯結識來自中國福建省龍巖市長汀縣的中國留學生楊淙，兩人一見鍾情，締結異國姻緣。2006年，她帶着剛出生的兒子隨夫來華定居，並由楊淙母親改名為「楊奇娜」，眾人親切稱她為「奇娜」。

2022年1月，楊奇娜曾獲聘為福建「長汀形象大使」，參與「長汀智慧旅遊小程序」及驗客活動啟動儀式。

2022年1月，她曾獲聘為福建「長汀形象大使」，參與「長汀智慧旅遊小程序」及驗客活動啟動儀式。彼時，古韻汀州文旅集團曾與她簽約。據《上游新聞》報道，該集團一名工作人員對此訃聞表示詫異：「啊？楊奇娜去世了？這個我們不知道啊。」對方補充：「她2022年與我們簽約一年，2023年沒再續聘，所以我們沒再持續關注她的情況。你說的這個（去世）我們也不了解。」

其後，記者亦致電長汀縣文旅局，相關人員起初同樣表示不知情，並稱會核實相關消息。不久後，該工作人員回覆：「消息屬實，但具體情況我們也不清楚，只有問家屬才知道。」

阿根廷籍網紅楊奇娜過世。

楊奇娜生前曾多次亮相央視節目。2016年底，中央電視台攝製組曾到長汀拍攝她與丈夫在客家山寨丁屋嶺補辦的傳統婚禮，後來她又登上央視節目《開門大吉》挑戰賽及《中華情》文藝演出等節目，逐漸在當地打響名號，成為備受矚目的「洋媳婦網紅」。

4月2日去世前一天，楊奇娜仍在抖音發布兩條與家人農耕的影片，神情自然親切，絲毫未見異狀。訃告發出後，不少網民在留言區表達震驚與哀悼：「昨天還看到她在種地，真的好難過」、「好突然，希望奇娜一路走好」。目前，其家屬尚未公開更多細節，內媒嘗試私訊其帳號「阿根廷奇娜」，惟暫未收到回應。