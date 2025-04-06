時代少年團粉絲衝向藝人車輛被撞倒 機場員工：扶起後她還跟車跑
撰文：林芷瑩
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粉絲瘋狂追星行為一直引起爭議，內地男團「時代少年團」近日抵達江西景德鎮機場，大批粉絲到機場接機，但載有藝人的車輛剛駛出停車場，一名女粉絲竟直接衝前，隨即被車撞到，被保安扶起後再衝入人群之中。
景德鎮機場工作人員稱，網傳事件發生在4月4日，當時機場和男團團隊都在現場布置安保力量，但其中一名女粉絲突破管制區衝車，「太瘋狂了，我們也沒辦法」。工作人員表示，被車撞到的粉絲沒有受傷，「安保把她扶起來了，她又跑去（跟車）了」。
2023年1月13日，「時代少年團」搭機前往湖南錄影引發瘋狂追星行為，飛機剛落地尚在滑行期間，一大群粉絲就迫不及待衝向頭等艙。空中服務員制止未果只能報警處理，消息引發網絡撻伐，痛批粉絲不顧安全如「喪屍出籠」。
網民睇法：
這個女的自己衝上去的，車輛屬於正常行駛，這女的別出來禍害司機可以嗎？？
關鍵是一個被撞以後還有一群衝上去
追星追到腦子都不正常了
這是智障嗎
什麽時候整頓一下代拍行業
私生不是粉絲，別被誤導，自己不想活別來害人
瘋了嗎？對自己的父母有這麽上心嗎
真為她的爸爸和媽媽感到難過
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