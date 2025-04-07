清潔能源直送大灣區！中國首個海陸一體海上風電柔直工程開工

《央視新聞》報道，4月7日，廣東陽江三山島500千伏海上風電柔直輸電工程全面開工，這是中國首個海陸一體送出工程，將廣東陽江三山島的海上風電源源不斷送往粵港澳大灣區。



中國首個海陸一體海上風電柔直工程開工。（央視新聞）

據介紹，該海上風電柔直輸電工程工程起於廣東陽江三山島風電場，止於廣東江門，線路總長293公里，其中，海底電纜長115公里、陸上輸電線路為178公里。工程總投資約103億元。工程相當於建了條「深海電力高速路」，將實現大規模深遠海風電的高效送出。

中國首個海陸一體海上風電柔直工程開工。（央視新聞）

中國首個海陸一體海上風電柔直工程開工。（央視新聞）

南方電網廣東電網公司基建綜合業主項目部總經理紀少鋒介紹，工程將於 2026年10月投產，投產後每年可向粵港澳大灣區輸送清潔能源約60億度。

報道指，該工程的起點三山島海上風電場，距離陸地最遠達到92公里，屬於深水區海域，是千萬千瓦級海上風電項目。

中國首個海陸一體海上風電柔直工程開工。（央視新聞）