IShowSpeed訪港缺協助？　李家超：很關注、支援任何宣傳香港網紅

Youtube上有3800萬粉絲的美國網紅「甲亢哥」（IShowSpeed）早前訪港，但是未經當局安排下在港展開行程。行政長官李家超今日（8日）表示很關注Speed，解釋旅遊發展局曾聯絡過Speed提出支援，惟其團隊無任何要求。不過，他強調港府會盡量滿足任何到港宣傳的網紅，業界和市民都要盡力幫助宣傳香港。



李家超表示，旅發局事先聯絡過Speed稱會提供支援，但其團隊無要求做任何事。（廖雁雄攝）

李家超：我很關注Speed

iShowSpeed早前未經本港官方安排下，到鵝頸橋「打小人」、街場鬥波等，但有議員將其在港行程與其在深圳體驗高科技，坐國產水陸兩用車、看無人機送餐等比較，質疑「情何以堪」，也令外界質疑旅發局未能把握好利用外國人氣網紅說好香港故事的機會。

李家超今日在行政會議前見記者，被問到iShowSpeed訪港，旅發局事前有無做準備時，坦言他很關注Speed，因為對方在社交媒體有很多粉絲、很吸引旅客，又解釋旅發局事先曾聯絡過Speed稱可提供支援，但其團隊無要求做任何事。

▼IShowSpeed到香港遊覽▼



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鼓勵業界、市民幫助網紅宣傳

不過，李家超就強調，港府要抓緊機會做宣傳。他表示，政府會向任何來港做直播的網紅提供支援，努力爭取機會，為任何來宣傳的個人和團隊，提供任何可能的協助，盡量滿足他們。

他續說，宣傳香港是所有市民都想做的事情，因為可以令世界各地知道香港的好處，進而對香港經濟有利。他建議業界日後繼續提供機會給網紅做宣傳，舉例Speed訪港期間，酒店、食肆、公共交通工具等都有提供便利。李家超又鼓勵市民有好客的態度，盡力幫助宣傳香港。