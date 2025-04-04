IShowSpeed甲亢哥遊港現混亂：粉絲狂追港鐵報警　網民怒數10宗罪

【IShowSpeed／甲亢哥／YouTuber／香港行／直播 】人稱「甲亢哥」、來自美國的20歲頂流YouTuber 網紅Speed來港，其YouTube頻道IShowSpeed於周五（4月4日）直播他在香港各區「自由行」，其所到之處均出現大批擁躉跟隨，而且愈來愈多人，導致其他市民受阻。而當Speed在港鐵天后站出閘時，更出現有人跳閘及閘機被撞毀情況，有網民形容場面猶如「屍殺列車」。警方將案件分別列作投訴及刑事毀壞處理。



網民直指Speed是擁有3,800萬訂閱者的超級網紅，而他遊香港無疑是宣傳香港的大好機會，惟認為行程安排混亂，似沒有任何協調，直播效果恐令香港扣分，更怒數10宗罪。有網民直指Speed在內地遊覽時一切安排得更好，既能突出當地特色，又沒有出現「追星族」造成混亂，慨嘆「睇個直播越睇越嬲，點解內地可以做得咁好，啲人全部睇完之後話對內地改觀，香港就做到成pat屎咁，仲成日講話要唱好香港，完全唔識把握機會，試問啲人睇完又點會嚟香港？」



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Speed訪港期間乘搭港鐵，在上環站被大批人追隨包圍。（Threads @javayuwbhwh/翻攝iShowSpeed YouTube live）

Speed乘搭港鐵時，引來大量粉絲，場面一度陷入混亂。（Threads @jackylee352/翻攝iShowSpeed YouTube live）

Speed乘搭港鐵時，引來大量粉絲，場面一度陷入混亂。（Threads @jackylee352/翻攝iShowSpeed YouTube live）

Speed乘搭港鐵時，引來大量粉絲，場面一度陷入混亂。（Threads @jackylee352/翻攝iShowSpeed YouTube live）

Speed乘搭港鐵，有粉絲跨過閘機追星。（Threads @kamdy._.417/翻攝iShowSpeed YouTube live）

Speed遊香港行程緊密

Speed遊香港的行程十分緊密，他更入鄉隨俗到灣仔鵝頸橋打小人，又去海洋公園探望熊貓「家姐」、「細佬」，更乘電車、坐地鐵，乘船、飲維他奶、吃雞蛋仔，其一舉一動成為連登網民關注焦點，不斷開帖討論其去向，成為香港網上「盛事」。

到灣仔鵝頸橋下「打小人」

Speed上從銅鑼灣時代廣場出發，先到灣仔鵝頸橋下親自體驗傳統的「打小人」儀式，更跟隨現場的大嬸指示誠心上香，然後手持鞋子猛力打小人「執行正義」，引得現場市民看得捧腹大笑。

IShowSpeed頻道直播甲亢哥到灣仔鵝頸橋打小人經過。（IShowSpeed Youtube截圖）

IShowSpeed頻道直播甲亢哥到灣仔鵝頸橋打小人經過。（IShowSpeed Youtube截圖）

IShowSpeed頻道直播甲亢哥到灣仔鵝頸橋打小人經過。（IShowSpeed Youtube截圖）

IShowSpeed頻道直播甲亢哥到灣仔鵝頸橋打小人經過。（IShowSpeed Youtube截圖）

不過，網民認為Speed的行程安排混亂，而且沒有事前跟涉及的景點或商舖作出協調，加上現場太多粉絲出垷，令本身是宣傳香港的大好機會，變成效果不似預期，綜合網民意見，最少可列出10宗罪，包括：

網民怒數Speed遊港混亂10宗罪

1.交通安排差，連Speed亦開口投訴經常要坐在安排的車輛上

2.乘搭公共交通工具時沒事先安排或包車：Speed坐電車及港鐵時都出現混亂，全因沒有包車，也沒有與港鐵溝通

3.求籤但沒有人可以用英文解籤：錯失宣揚香港傳統文化機會

4.粉絲馬路狂衝：沒有事前與警方溝通，任由粉絲衝出馬路追車極危險

5.沒有事先叫餐廳留位：Speed想去本地茶餐廳時發現沒位，結果午餐吃三文治

6.去廟街沒事前探路安排，導致吃不到蛇羮

7.想乘船但沒有事先安排：與乘車一樣，令Speed隨便上了本身有遊客的船

8.沒有安排與本地名人見面：內地則有從中協調，令Speed行程更具特色

9.沒有安排特色行程：Speed遊內地時，乘船經過重慶洪崖洞而大呼「OMG！Crazy！」，而到河南的少林寺，也來一趟開生面的中國功夫學習之旅，全都是讓世界各地網民驚艷的特色行程，香港卻未能讓Speed感到「Crazy」

10.Wi-Fi出現卡機，不夠流暢，反觀內地直播時卻十分流暢

「甲亢哥」展開了一場別開生面的中國功夫學習之旅。（IShowSpeed Youtube直播截圖）

打卡成都中醫館時，「甲亢哥」體驗了把脈、針灸、按摩，還被確診沒有甲亢。（IShowSpeed Youtube直播截圖）

綜合而言，不少網民認為Speed遊內地的安排，其規劃行程安排上，遠比在香港好，認為有3,800萬粉絲的網紅來到香港，本應是一個很難得的宣傳機會，現在造成種種混亂，恐會有反效果，「今次真係醜出國際」。

遊港去海洋公園看熊貓勁興奮

甲亢哥其後上車到香港海洋公園，在車上大喝維他奶出品的盒裝「麥精」飲品，而他到海洋公園見到大熊貓一家三口，當中「家姐」、「細佬」亦在場，甲亢哥十分好奇和興奮，高呼：「這是我人生第一次見到真實的大熊貓！」他其後在工作人員陪同下餵企鵝，表現出童心未泯的一面。

甲亢哥看到大熊貓感到十分好奇和興奮，高呼：「這是我人生第一次見到真實的大熊貓！」（IShowSpeed Youtube截圖）

甲亢哥看到大熊貓感到十分好奇和興奮，高呼：「這是我人生第一次見到真實的大熊貓！」（IShowSpeed Youtube截圖）

甲亢哥在車上大喝維他奶出品的盒裝「麥精」飲品。（IShowSpeed Youtube截圖）

吃雞蛋仔 蹲下為擁躉綁鞋帶

甲亢哥其後遊走於香港各處，又跟市民一起擲波波的攤位遊戲，又品嘗香港地道美食雞蛋仔，最搞笑是他看到1名擁躉鞋帶甩脫時，竟即時「紆尊降貴」親自蹲下為對方綁好鞋帶，而他其後又去到球場踢足球，卻又顯得氣喘喘，看來體能有待提升。

甲亢哥看到1名擁躉鞋帶甩脫時，竟即時「紆尊降貴」親自蹲下為對方綁好鞋帶。（IShowSpeed Youtube截圖）

甲亢哥看到1名擁躉鞋帶甩脫時，竟即時「紆尊降貴」親自蹲下為對方綁好鞋帶。（IShowSpeed Youtube截圖）

坐電車身體伸出車做出危險動作

甲亢哥其後登上車身印有其偶像C朗拿度廣告的電車，登上上層靠窗位置，看來心情相當興奮，又手持粉絲送的吹氣寶劍揮舞，沿途更有十多人在地上急奔跟隨。不過，甲亢哥卻把上半身伸出車外，其至伸手跟逆線而來電車上的人拍手打招呼，做出危險動作。而他其後轉乘港鐵，繼續香港行程。

Speed在直播期間參觀印有C朗拿度展覽廣告的電車。（Youtube截圖）

Speed遊香港期間坐電車，心情興奮。（IShowSpeed Youtube截圖）

Speed坐電車時把上半身伸出車外，動作危險，沿途有十多人跟隨電車急跑。（IShowSpeed Youtube截圖）

Speed坐電車時把上半身伸出車外，動作危險。（IShowSpeed Youtube截圖）

香港提醒他要在安全情況下出遊

甲亢哥在IShowSpeed頻道直播遊港期間，引起香港網民在社交頻道熱烈討論，其中連登討論區更有多達數千個留言，有網民笑指Speed遊港效益「勁過盛事經濟」，因其行程貼地，很能體現香港獨特風情，「睇嚟應該無政府安排，鍾意去邊就去邊」，不少人更介紹Speed去具有香港特色的景點，例如重慶大廈、深水埗、旺角等等，更封他為「最佳香港旅遊大使」，不過亦提醒他要在安全情況下出遊，不要引起混亂。

▼SPEED訪港▼



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IShowSpeed擁有數千萬粉絲，Speed當然能買得起訂制的林保堅尼跑車。（Instagram）

Speed曾與C朗本人合照。（Instagram）

相關報道：IShowSpeed中國行 網紅李美越隨身翻譯 稱女生為｢chick｣惹不滿

甲亢哥早前到中國旅遊並全程直播，引發全球網民的關注，行程中他身處北京時，由美國、越南混血，長期在華發展的網紅李美越擔任隨身翻譯，惟期間李美越多處翻譯不恰當，更冒犯地將中國女生稱之為「chick」，令不少網民感到不滿。

李美越稱粉絲不正常。（影片截圖）

李美越將中國女生稱之為「chick」。（影片截圖）

李美越將中國女生稱之為「chick」。（影片截圖）

IShowSpeed中國行直播。

「甲亢哥」IShowSpeed是誰？

「甲亢哥」IShowSpeed（Speed）原名Darren Jason Watkins Jr.，現年20歲，來自美國，他從2019年開始直播主生涯，到2021年開始走紅，除了遊戲直播，他也有許多出位的舉動，常在直播中瞪大雙眼、以極高的音量和兇狠的表情談話及與觀眾互動，以誇張、搞笑的反應聞名。

YouTube頻道訂閱量近3,800萬

Speed也製作自己的歌曲，包括在2022卡塔爾世界盃前發布一首名為《World Cup》的歌曲，現在IShowSpeed頻道訂閱量已達3,800萬，深受世界各地的年輕人歡迎。