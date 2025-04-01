小米SU7自撞前幾秒始解除智能輔助駕駛　死者家屬：2秒內難以應對

內媒報道，3月29日晚上，有3名女大學生從湖北自駕小米SU7到安徽銅陵，在高速公路撞上護欄後引發爆燃，3人均死亡。有網傳消息指車輛着火後車門無法打開。



小米公布的數據顯示，涉事車輛事發前使用智能輔助駕駛，事故發生前1-3秒始進入人駕狀態。有死者家屬質疑，「當時的情況，誰能2秒鐘反應出這個事態來？2秒鐘之內誰能立馬切換呢？」



3名女大學生在事故中死亡。（網絡圖片）

3名女大學生在事故中死亡。（網絡圖片）

涉事車輛。（南方都市報）

事故現場。（南方都市報）

涉事車輛原貌。（網絡圖片）

小米公開事故時間線：

據小米公開的數據，事故車輛在當晚22時27分左右啓動NOA智能輔助駕駛，車速116km/h；



在撞車前16分鐘、8分鐘分別存在「輕度分心報警」、「脫手預警提示『請手握方向盤』」；



22:44:24 NOA發出風險提示「請注意前方有障礙」，發出減速請求，並開始減速；



22:44:25 NOA被接管，進入人駕狀態，方向盤往左轉角22.0625度，制動踏板開度31%；



22:44:26 方向盤往右轉角1.0625度，制動踏板開度38%；



22:44:26-28之間 車輛與水泥護欄發生碰撞。



小米指，碰撞前系統最後可以確認的時速約為97km/h。

涉事車輛。（南方都市報）

根據以上資料，以此計算，從司機接管車輛到車輛發生碰撞，過程只有1-3秒的時間。

《澎湃新聞》報道，其中一位遇難者小羅的媽媽表示，孩子當時開的是智駕，「當時的情況，誰能2秒鐘反應出這個事態來？2秒鐘之內誰能立馬切換呢？」

小米汽車客服4月1日表示，小米SU7全系使用的是L2級智能輔助駕駛，屬於輔助駕駛，必須車主時刻關注車輛周邊環境，時刻準備接管車輛。

內地《國標》要求，L2級智駕需要具備橫向運動、探測與響應能力，司機在車內角色仍為傳統駕駛員。

涉事車輛。（正在新聞）

此外，內媒《經濟參考報》記者就小米SU7斷電情況下的車門鎖死問題諮詢了客服工作人員，對方表示若遇到車輛斷電車門鎖死的情況，可嘗試在車輛下方找到應急解鎖，「車輛配備了手動應急拉鎖，位於車門內部的手套箱處」。記者詢問相關設置在售車時候是否會告知購買者或者進行安全培訓，對方表示並不清楚。