河北男稱分手就一起死　逼女友飲百草枯亡　故意殺人罪成判囚15年

內媒《大皖新聞》報道，近日河北有法院公開一份判決書，指河北董男因不同意分手，逼迫女友飲下百草枯身亡。男子犯故意殺人罪，一審獲刑十五年，並賠償200081.62元人民幣。



示意圖。（視覺中國）

法院判決書顯示，被告董姓男子與被害人劉某某是男女朋友關係，二人在河北滄州同居，劉女因董男無業提出分手，遭男子拒絕。

2022年6月，劉女回老家躲避董男，但董男要求她在7月29日早上駕車帶董某豐回滄州市面試。7月29日下午3時，雙方再次因為分手問題發生爭執，董男稱「要分手，咱倆都得死」，隨後強拽劉女去買農藥。

下午4時10分，董男帶劉女回到租屋，並反鎖大門、拉上窗簾，將劉女推到臥室床上，將農藥扔給劉女並稱「你必須喝，你今天不死明天也得死，早晚都得死」。

劉女拒絕喝農藥並要往外走，董某豐用身體阻擋，用手把劉女推進臥室里，董某豐搶過劉女手機不讓其與家人聯繫。劉女問董某豐「你為什麼不喝」，董某豐稱「你喝完我再喝，要死也看着你先死」，於是劉女喝下了農藥。

喝藥後，劉女懇求董某豐送其去醫院，董某豐一邊吸煙一邊說「我就看着你死，吐白沫了就肯定死了」，大約過了四五十分鐘，董某豐開車送劉某某到醫院就醫。

2022年7月30日上午，劉女在重症監護室中向家人說明喝農藥原委，其家人於當日12時許報案，劉女因百草枯中毒致多器官功能衰竭於2022年8月18日死亡。

男子因故意殺人判囚15年賠20萬。（大皖新聞）

法院認為，被告人董某豐購買烈性農藥，並製造相對密閉的環境，以言語逼迫被害人劉某某喝下農藥，導致被害人死亡，其行為已構成故意殺人罪。此外，被告人董某豐有犯罪前科，可酌情從重處罰。被告人董某豐未採用過激的暴力行為，在實施犯罪後駕車送被害人就診，可酌情從輕處罰。

因被告人董某豐的犯罪行為致被害人劉某某死亡，判處有期徒刑十五年，且被告人應賠償由此給附帶民事訴訟原告人造成的各項損失共計200081.62元。。