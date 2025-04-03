要求｢私了｣被拒　海南酒駕男撞倒對面司機多次碾壓致死

綜合內媒報道，4月1日下午，海南一名男子飲酒後駕車與其他車輛發生剮蹭，酒駕男子要求私了遭對方拒絕，於是駕駛車輛撞倒對面車主並進行碾壓，傷者經搶救無效後死亡。



事發現場。（影片截圖）

疑犯被拘捕。（微信公眾號）

據《新京報》報道，4月1日，海南兩名司機發生衝突，附近商戶表示，兩名司機因為開車撞倒後吵架，互相打了幾拳，酒後駕車的司機想開車逃走，受害者不同意就去攔車，遭酒駕男子撞倒，還被多次碾壓。疑犯肇事逃逸，跑了兩公里才被交警拘捕。

《正在新聞》報道，家屬稱，死者張某今年34歲，已經在海南定居七八年，孩子很小。張某平時脾氣很好，一般不會與他人起衝突，事發地是張某駕車去上班的路上。

事發現場。（影片截圖）

海南省臨高縣公安局2日在官方微博發布警情通報稱，2025年4月1日16時25分許，臨高縣X303縣道多文鎮路段發生一起刑事警情。120急救中心到現場對傷者進行搶救，經搶救無效後死亡。

經調查，2025年4月1日16時10分許，羊某酒後駕駛車輛途經多文鎮路段時與張某駕駛車輛發生剮蹭，剮蹭後雙方車主下車確定損壞情況。羊某要求協商私了，張某拒絕，被拒後羊某駕駛車輛撞倒張某並進行碾壓，後逃離現場。目前，羊某因涉嫌故意殺人被依法刑事拘留，案件正在進一步辦理當中。