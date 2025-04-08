關稅戰｜引爆美國日用品搶購潮　華商：中國進口洗髮水暴漲12美元

美國總統特朗普近期再度揮動關稅大棒，引發當地消費者囤貨潮與物價擔憂。隨着美國對進口汽車、木材、藥品等商品徵收新一輪關稅，不少民眾紛紛湧入超市搶購日用品、囤積貨物，擔心物價進一步飆升。有美國華商表示，一瓶中國產的洗髮水價格漲了12美元。



據中新經緯報道，家住洛杉磯的美國東北總商會會長路霞表示，近日本地出現「瘋狂囤貨」現象，搶購品類以牙膏、廁紙等日用品為主，「家裡和辦公室用量是最大的，早晚都得買，那乾脆就多買一些」。她指出，美國紙巾使用量極高，從廁紙到餐紙均屬於剛需。

美國關稅政策引發搶購潮。（視覺中國）

有數據顯示，美國人一年平均消耗達141卷廁紙，每周近3卷，消耗量居全球第一。路霞提到，她常去的Costco超市在4月5日至6日的週末人流爆滿，一些中國進口商品被一掃而空，結帳亦需長時間排隊，「我常去的一個小商品店裡面全是中國來的商品，我看大家排大隊都在買」。部份商品已經提價，她此前常用的一款中國產的防脫發洗發水價格大約為18美元（約港幣139），近期已經漲至30美元（約港幣233）。

在紐約從事電商生意的劉輝表示，近月雞蛋價格因禽流感與關稅壓力飆升，「一盒12個裝的雞蛋從4、5美元漲到11、12美元」。劉輝認為，「下週起日用品大規模漲價將正式開始」。

美國Costco限制民眾購買雞蛋數量。（視覺中國）

美國Costco限制民眾購買雞蛋數量。（視覺中國）

美國華商會會長鄧龍認為，美國關稅政策可能對低收入的消費者影響更明顯。鄧龍2000年在紐約開了第一家大型超市，後來陸續在其他州開了十幾家超市。他從超市的供應商處了解到，庫存的商品不會漲價或者小幅漲價，但仍在海上漂的貨物在關稅落地後會進行調價。

美國總統特朗普已於當地時間3月26日簽署行政令，宣布對所有進口汽車徵收25%關稅，相關措施於4月2日生效。他同時表明將對木材與藥物等商品徵稅。加拿大媒體指出，此舉或將影響北方漂白軟木牛皮紙漿（NBSK）的供應，而該材料為美國衛生紙及紙巾生產的關鍵原料。

除了日用品價格上漲，汽車亦成為漲價重災區。路霞稱，她看中的一款德國車較早前已上調逾1萬美元（約合人民幣7萬元）。她補充道，因馬斯克與特朗普關係密切，Tesla亦捲入爭議，有朋友原打算購買S級車型，該車型充電免費、政府補貼達7500美元，但憂慮因政治立場遭針對，最終放棄購車。

劉輝亦表示，「朋友這兩天去看的本田CRV之前價格是3.9萬美元，馬上要漲到4.9萬美元。」

2025年4月5日在德國柏林一家Tesla專門店門外，有組織發起示威，民眾舉起「把馬斯克送去火星」的標語（REUTERS）

據新華社4月4日報道，關稅政策令美國汽車零售價格每輛或增加數千美元，不少消費者趕在漲價前搶購車輛。福特、現代及通用汽車3月及首季銷量均錄得雙位數增長。有專家指出，進口商或將關稅成本轉嫁予消費者，美國本土汽車亦受配件關稅及貨源緊張影響，出現價格上漲風險。

面對急漲物價，路霞直言，「很多美國人對此非常不滿，目前十幾個城市都有上街遊行，抗議這個政策」。劉輝則表示：「以前很多支持特朗普的選民是這次搶購的主力，之前特朗普競選時承諾要立即降低通脹，而現在反而把物價推上去了，我想他們很多人都後悔了」。