出生於2000年0時0分　｢世紀嬰兒｣去世鑒定結果出爐　母稱符合預期

山西年僅25歲、2000年0時0分出生的「世紀嬰兒」千千，因心源性猝死去世，引發廣泛關注。有知情人士認為，千千在醫院進行長達9小時治療，僅被當作普通感冒患者，以致延誤病情更導致悲劇。近日，千千的去世鑒定結果出爐，她的母親稱結果符合預期，並希望醫院道歉。



「世紀嬰兒」千千在24日去世，死因是心源性猝死，病發突然。（網絡圖片）

「世紀嬰兒」千千在24日去世，死因是心源性猝死，病發突然。（網絡圖片）

據《紅星新聞》報道，千千的母親岳女士稱，今年3月初，千千在工作地天津感冒多天，一直發燒，怕拖累朋友一直沒去醫院。3月8日，千千坐長途巴士回到其家鄉山西長治，到家後體溫已經逼近40℃，隨後便去往醫院治療。3月9日凌晨，千千在醫院突然昏迷，搶救未果，不幸離世。

《極目新聞》報道指，有知情人士認為，醫院在長達9個小時的治療過程中，僅把千千當一個普通感冒患者對待，以致延誤病情，導致最後的悲劇發生。千千家屬向長治市衛健委提交了投訴舉報材料，期待相關部門和院方能還其公道。

上周三（4月2日），岳女士和長治市醫療糾紛人民調解委員會的工作人員帶相關資料前往太原，參加由山西省醫調委組織的第三方專家鑒定。

當年「世紀嬰兒」千千出生時的報道。（網絡圖片）

岳女士稱，「我的訴求是，希望醫院公開道歉，對我們進行相關賠償，同時把治療過程進行優化，杜絕此類悲劇再次發生。」岳女士還介紹，清明節她去陵園看望了女兒，並對她說「我和爸爸永遠愛她。」

周二（4月8日）晚，岳女士表示，當天下午，她得到了醫調委的反饋，得知此次鑒定結果出來了。「鑒定結果比較符合我們的判斷和預期，希望醫院根據這個結果，給我們道歉和賠償。」至於鑒定的詳細情況，岳女士表示以相關部門發布的信息為準。