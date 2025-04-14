廣東阿婆墮逼仄深井　身體「對折」動彈不得　消防掘地3米營救

內媒《潮新聞》報道，近日廣東一名阿婆不慎墮入深井，由於井內狹窄，阿婆身體幾乎對折。消防人員到場後，因沒有救援空間，只能調派挖掘機挖空井旁的泥土，再手動破拆將阿婆救出。



阿婆被困井內。（南方都市報）

4月9日下午，廣東陽江市陽西縣一名阿婆意外墮井。阿婆在逼仄井內身體對折，動彈不得。消防到場後判斷，阿婆距離地面約2.5米，「老人應該是坐在井邊時，不小心翻下去了，井裏有水，下去時剛好卡在水的邊緣。」

營救現場。（南方都市報）

由於井口內壁直徑約為40厘米，救援人員沒有施展空間。於是消防調派挖掘機到場，把井道旁50厘米處的泥土挖空，挖掘至距地面約3米深後，救援人員再手動破拆，將半邊井道破開，成功救出阿婆並移交給醫護人員，救援全過程用時2.5個小時。

網民評論：

「辛苦消防人員了，平安就好。」

「希望老人家沒什麼事。。幾個小時對老人家來說太辛苦了。」

「好可怕，應該說好彩是阿婆能卡住，小孩子的話不堪設想。」

「幽閉恐懼症犯了。」

「別說阿婆了，就連年輕人這樣卡着幾個小時都快被嚇死了。」

