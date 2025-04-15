河北三河蜜雪冰城招牌改綠後又改紅　主要負責人被免職

近期，河北廊坊三河市城管部門要求將紅底門頭牌匾統一更換顏色，引發關注。4月15日官方通報稱，目前已對三河市委主要負責人免職處理，對侵害群眾利益、破壞營商環境的行為「零容忍」。



一家蜜雪冰城的招牌換成了灰黑色。（網上圖片）

4月15日，官方通報稱，針對三河市「廣告牌匾禁用紅藍黑底色」等問題，廊坊市聯合調查組經初步核查，媒體反映的主要問題基本屬實。目前已對三河市委主要負責人免職處理，並責成三河市委、市政府深刻反思，汲取教訓，全面整改。

下一步，將根據調查結果，對相關責任人依規依紀依法追責問責。同時健全長效機制，對侵害群眾利益、破壞營商環境的行為「零容忍」，堅決維護經營主體和人民群眾合法權益。

4月9日（上）與10日（下）的蜜雪冰城諾亞大廈店。（人民網）

據此前報道，河北三河的「換色」風波，也殃及以紅白配色矚目的蜜雪冰城，有部份門店甚至將招牌換成綠地、灰底。有內媒評論稱，這是領導用「官老爺」思維進行的一場「審美霸凌」。

4月11日，廊坊紀檢委相關工作人員稱已前往三河展開調查，而一家被改招牌的蜜雪冰城門店已經將招牌改回了紅色。