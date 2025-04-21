上海迪士尼失竊警拘7人 日盜十多次 半月狂偷價值50萬玩具
撰文：盛昀
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內媒《新民晚報》報道，上海警方近日破獲一起盜竊案，7人涉嫌在迪士尼小鎮商店內大量盜竊玩具已被採取刑事強制措施，落網前半個月內盜竊的玩具總價就超過50萬元（人民幣，下同）。
據內媒報道，今年1月29日，浦東國際旅遊度假區公安處接到報警稱，迪士尼小鎮商鋪抓到了小偷。警察到場後，被指認的「賊人」顯得十分淡定，有恃無恐。安保表示明確看到該名男子盜竊，但卻並未在該男子身上發現未買單的商品。
商店盤點近期商品失竊情況後，民警判斷可能是團隊作案。經過梳理大量閉路電視影片，警方發現，該團伙有人專門在店內負責挑選熱門商品，隨後交給店內等候的同夥。而在店舖后街僻靜處，玩具被再次交接，帶離小鎮。
警方發現，盜竊團伙共5名成員，此外，還有兩名專門向這個團伙收贓的嫌疑人。截至3月31日，7名疑犯全部被拘捕。
據嫌疑人交代，幾人原本都在迪士尼做「代購」，其間因為違反園區規定，被列入了禁止入園黑名單，但他們秉着一不做、二不休的心理，利用已開拓的「銷售渠道」，開始了「零元購」。
警方調查指，涉事團伙長期在迪士尼小鎮謀生，甚至1天要進店10多次盜竊玩具。經警方初步查證，該團伙落網前的半個月內，盜竊的玩具總價就超過50萬元。
目前7名疑犯均已被採取刑事強制措施。
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