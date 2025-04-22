廣西男稱遭作法加害　釘槍殺兩鄰居判死緩　檢方抗訴應立即處死

2023年12月，廣西來賓的何某某幻想鄰居兩夫婦「作法」欲謀害自己，於是持釘槍「先下手」殺害兩人。法院一審判決何某某構成故意殺人罪、非法制造槍支罪，但鑑於他作案時有精神分裂，且有自首，最終獲判死刑，緩期2年執行。

近日，來賓市檢察院向廣西高院提起抗訴，認為量刑不當，應當判處死刑立即執行。



內地傳媒報道，受害人家屬梁女士透露，家中菜地鄰近何某某家中圍牆，家姑在菜地做農活時，何某某以為她正在「作法」要用巫蠱邪術加害自己，於是決定先下手為強，他看準時機目到兩老在家，便手持改裝的釘槍跑到梁女士家中，朝梁女士家翁的太陽穴開槍，致其當場斃命。

梁女士的家姑在家中菜地做農活時，何某某以為對方正在「作法」用巫蠱邪術加害自己。（微信）

兩名遇害者被何某某用釘槍殺害。（微信）

梁女士的家姑聽到動靜後出門查看，見老伴已倒地，何某某又手持釘槍，企圖逃跑未果的她只能躲回房間，但對方踢門而入。眼看生還無望，她又向屋外逃跑想到大街上求助，卻被何某某用釘槍射中太陽穴，當場身亡。

梁女士稱，何某某使用的釘槍，是用氣釘槍自行改裝而成。何某某作案後潛逃至一間賓館，企圖自殺但未遂，隨後報警自首。事發後，村幹部出面由何某某家屬拿出10萬元的喪葬費給梁女士。

梁女士的家姑及家翁被鄰居殘忍殺害。（微信）

案發現場外空地。（微信）

2025年3月底，法院一審判定何某某構成故意殺人罪、非法製造槍支罪，但鑑於他作案時屬於限定刑事責任能力人，且有自首，判處何某某死刑，緩期兩年執行。

來賓市檢察院經審查後認為，盡管何某某存在限定刑事責任能力及自首等情節，但其故意殺人手段極其殘忍，造成兩人死亡的嚴重後果，社會危害性極大，對公共安全和社會秩序造成了不可挽回的惡劣影響。

綜合全案事實、情節及危害程度，一審判決量刑不當，不足以體現刑罰的公正性與威懾力，因此依法向廣西高院提起抗訴，堅決主張應當判處何某某死刑立即執行，以彰顯法律的威嚴，告慰受害者及其家屬。目前，該案因檢察院抗訴進入二審程序。