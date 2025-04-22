湖北漢潑汽油致前女友毀容　一審判囚12年　二審開庭女方冀重判

綜合內媒報道，湖北陳女士因拒絕復合遭前男友覃某某報復，覃男向其潑汽油並點燃，導致陳女士全身七成燒傷，已花費上百萬（人民幣，下同）治病。



2024年，一審覃男以故意殺人罪獲刑12年。女子申請抗訴成功，案件於今日（4月22日）二審開庭審理。



女事主。（齊魯晚報）

陳女士表示，男方於2023年6月底提出分手，當時她同意了。但事後男子反悔，多次請求復合，被女事主拒絕。陳女士稱：「分手後他還毆打、猥褻我，但我當時都沒敢報警。潑汽油事件的前一天，他又來找我，我報警後警察給我倆進行了調解，這也是我唯一一次報警。」

就在民警調解結束後，覃某某在當晚還給陳女士發去了威脅信息：「反正我又不怕死，好好的日子，反正你我都不想活了。」「我連死都不怕，你覺得我會怕警察嗎？」

事發前一日，覃某某給陳女士發的訊息。（齊魯晚報）

次日，覃男翻牆闖入陳女士辦公室，拿裝滿汽油的飲料瓶朝陳女士身上潑，又在陳女士想要逃離時點燃其衣服。事件導致陳女全身近7成燒傷，左手手指被截肢，臉部毀容。截至目前，陳女士為治病已花費了一百五六十萬元，其中的五六十萬元由陳女士家庭負擔，剩餘費用則是當地政府、低保覆蓋。而男方目前僅賠償5.9萬元。

陳女全身近7成燒傷，左手手指被截肢，臉部毀容。（齊魯晚報）

女子微博敘述事件經過。（封面新聞）

2024年12月31日，恩施市人民法院判決被告人覃某某犯故意殺人罪，判處有期徒刑十二年。陳女士對一審判決結果不滿，向檢方申請抗訴成功。她表示害怕男子出獄再報復：「庭審的時候覃某某不承認故意殺人，他說，等他出來讓我們看看什麼是真正的殺人犯。」

女方二審律師。（紫牛新聞）

女方的二審代理律師李律師表示：「我們認為一審量刑偏輕，以被告人的犯罪動機、犯罪過程、手段惡劣、後果極為嚴重和造成極壞社會影響的情況，我們認為被告人應該判處無期徒刑或者死刑。」

女事主受傷前。（揚子晚報）

2025年4月22日，該案件二審開庭。檢方認為，一審法院錯誤認定被告人覃某某構成自首情節，「覃某某並非自動到案，沒有主動報案等行為。」檢方還認為，因被告人人身威脅性大、主觀惡性深、有計劃有預謀、犯罪後果特別嚴重，所以一審法院判決罪責刑不相適應。

法庭最後陳述環節，被告人覃某某向小陳道歉，「對不起，是我衝動給她造成無可彌補的傷害，如果不判死刑，出來後會繼續賠償。」

法院將擇期宣判。