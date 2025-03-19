15歲初中生指千年銅鏡斷代有誤　四川省博物院糾正：歡迎公眾反饋

有初中生近日參觀四川省博物院時，發現館內展出的一面千年銅鏡，朝代判斷出錯，遂向館方反映，令人意外的是，博物館立即安排專家核查並糾正錯誤。

3月18日，四川省博物院證實情況屬實，觀眾指出的斷代錯誤的確存在，博物館已修改文物介紹。



《上游新聞》報道，成都石室中學初三學生、15歲的徐偉哲介紹，3月14日參觀四川省博物院二樓魏晉南北朝展覽時，無意發現昭明鏡的斷代錯誤。博物館的介紹稱，隨墓葬出土的銅鏡斷代是南北朝，「但據我了解，南北朝動亂時期，銅質雜而不精，而這個鏡子銅質精良、皮殼溫潤，是標準的西漢產物」。

徐偉哲認為，該面千年銅鏡是一件非常典型的西漢連弧紋昭明鏡，他將自己的推斷告知博物館前台，令人意外的是，當日博物館陳展部工作人員便來電感謝他的糾錯。

徐偉哲認為，該面千年銅鏡是一件非常典型的西漢連弧紋昭明鏡。（影片截圖）

徐偉哲拍片紀錄了此事。他介紹，之所以要錄製成影片，一是為了科普銅鏡相關知識，二是他認為博物館能聽見大眾的聲音並積極整改，很值得讚揚。

四川省博物院陳展部工作人員表示，當天收到消息後，已即時向該藏品所屬的展覽策展人反饋，並就此問題與博物館典藏部工作人員以及相關專家交流溝通。經多方核查與認證，證實的確是一面漢代銅鏡，並非南北朝。

四川省博物院已修改文物介紹。（影片截圖）

四川省博物院相關專家介紹，一般而言，墓葬出土器物多與墓葬年代相當，但考古發掘中也經常會出現早期器物出現在晚期墓葬中的現象。精準斷代需要用到文物本身的類型學分析等方法，不能僅憑直覺就確定一件物品的年代，因為古代也多有製作仿古器物的情況。

該專家認為，器物材質與狀況是斷代分析的線索與條件之一，但並非唯一。即使是同一個時代的器物，其材質在不同地區也會有區別。文物的最終年代需要建立在研究、鑑定等學術基礎上所做的綜合研判。

參加此次年代重新認定的一名工作人員表示，「博物館展覽本身就是面向公眾開放。公眾有疑問並反饋，館方很支持也很歡迎」。院方收到徐偉哲的反饋後，查閱了當時的考古發掘資料，並安排專家團隊綜合分析和鑑定該面千年銅鏡，最終確定為漢代文物。

四川省博物院。（微博＠四川博物院）

對於有網民質疑其年齡太小，「這真的是初中生能掌握的知識？」，徐偉哲笑言，他並非首次被人懷疑年齡，「有些人是因為嗓音，有些是覺得我展現出來的知識面程度和年齡不太匹配。我甚至在網上曬過我的身份證進行自證」。

成都石室中學初中學校教育處主任楊曉艷介紹，徐偉哲確實很喜歡歷史，對歷史課、語文課也很感興趣，「學校也很支持學生的全面發展」。

對於是如何了解到詳盡的文物考古知識，且能融會貫通的問題，徐偉哲坦言，作為一個古玩愛好者，他認為書本和學校都不是最好的老師，博物館才是，並介紹他從5、6歲起就對相關文博知識感興趣，目前為止已經參觀過全國大小上百家博物館，「別人去旅遊是順帶參觀博物館，我是專門為了看某地的博物館去那個地方旅遊」。

徐偉哲透露，他今年向陜西的一間博物館捐贈了包括漢代鐵劍、戰國骨針在內的18件文物，獲得了文物捐贈榮譽證書，「捐贈品門檻不算高。我只是希望在能力範圍內分享出去，也代表我們青少年從被動接受，轉變為主動傳播、傳承中國燦爛的歷史文化」。