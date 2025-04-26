不止207cm！河南考古團隊挖出東漢尺　揭三國名將關羽真正身高

三國時期英雄輩出，關羽無疑是最具代表性的猛將之一。



河南洛陽一考古團隊在一座東漢時期的古墓中，挖到一把當時的尺。專家以精密儀器推算，關羽的真實身高並非推測的207厘米，而是210.6厘米。

湖北的巨型關公像，現已被拆除。（紅星新聞）

湖北的巨型關公像，現已被拆除。（微博）

三國時期英雄輩出，關羽無疑是最具代表性的猛將之一。（《真・三國無雙8》遊戲圖片）

根據內媒《搜狐網》，據記載關羽「身長九尺，髯長二尺」，五官更是霸氣，面色赤紅，一雙丹鳳眼、臥蠶眉，站在人群中十分顯眼突出。不過，古代的度量標準各有不同，所謂的「九尺」放到現代到底有多高，則是眾說紛紜。

春秋戰國時期，7個大國的度量衡都不一樣。如果按齊國一尺等同現在約23厘米來算，關羽的身高大約207厘米。

不過根據《史記》記載，西漢初期時的度量衡，一尺是23.1厘米，比齊國還要多0.1厘米。而身處東漢末年的關羽，其生活的時代度量衡又發生變化，使其身高再次成為謎團。

有趣的是，直到一次考古挖掘才讓謎團被解開。考古學家在河南洛陽發現一座古墓，而洛陽正是東漢時期的都城。經過挖掘和研究，專家從墓中找到一個長條狀的物品。清洗辨認後，發現這東西正是古時的尺子。

透過用現代儀器精密測量後，專家們得出答案，東漢末年的一尺用現在的單位換算是23.4厘米，由此可知，關羽的身高是210.6厘米。在醫療和物質條件都有限的古代，關羽顯然是鶴立雞群的存在。

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