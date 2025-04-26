白酒瓶「激似」北京第一高樓　酒業公司一審被判賠45萬並停售

近日，北京朝陽法院對一起侵權案件作出一審判決，某酒業公司因其白酒瓶設計與北京某地標建築高度相似，遭到起訴侵犯建築作品著作權。法院裁定，該酒業公司及其經銷商需立即停止生產和銷售相關白酒，並賠償原告經濟損失及合理開支共計45萬元（人民幣．下同），並公開消除影響。



涉事的地標建築是北京中信大厦，位於北京CBD核心區，是該區的第一高樓，並曾獲得多項建築領域大獎。該建築的設計融合了中國傳統文化元素及現代建築理念，其外觀和設計均體現了設計者的創意。

北京中信大厦（圖中最高）位於北京CBD核心區。（網上圖片）

某投資公司發現，該酒業公司生產的「合樽·金樽」和「合樽·銀樽」系列白酒瓶的造型與該大廈外形及其抽象圖存在實質性相似，且相關廣告在大廈周邊投放。投資公司因此提起訴訟，要求停止侵權行為並賠償經濟損失100萬元及合理開支50萬元。

在庭審中，酒業公司辯稱其設計靈感源自古代青銅器「尊」，並表示酒瓶設計與該大廈有顯著差異，不構成侵權。經銷商則主張其無主觀侵權故意，並已在接到起訴後及時下架該產品。

該酒業公司生產的「合樽·金樽」和「合樽·銀樽」系列白酒瓶的造型與該大廈外形及其抽象圖存在實質性相似。（澎湃新聞）

經審理，法院認為該大廈具有獨創性，其設計融合了傳統與現代，且其抽象圖也具備美術作品的特徵。法院指出，酒瓶的設計在元素、結構及整體表達上與大廈高度一致，構成著作權侵權。最終，法院判決酒業公司賠償30萬元及合理開支15萬元，經銷商則需承擔部分賠償責任。

該判決尚未生效，案件仍在進一步審理中。