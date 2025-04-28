MINISO再攻港　銅鑼灣旗艦店開幕　加強「超級IP策略」打造新地標

內地飲食攻港後，近期淘寶京東亦在香港開設線下門店，直接下戰書挑戰香港家電市場。4月26日，另一內地生活品牌MINISO亦再下一城，繼去年十月於旺角朗豪坊IP主題快閃店後，再次以IP主題攻港。



MINISO（名創優品）於4月26日於銅鑼灣開設香港首間兩層高旗艦店。新店除了以迪士尼最受歡迎角色之一「史迪仔（Stitch）」作主題設計吸引顧客外，更推出全港首發「史迪仔」盲盒系列。新店陳列超過20個IP（知識產權）系列產品，包括盲盒和毛公仔在內的IP產品佔店內總商品八成以上，顯示出MINISO進一步在港加強「超級IP策略」。



MINISO再攻港，銅鑼灣新店開幕加強香港「超級IP策略」

新店是現時MINISO在香港最大規模的分店之一。全店以「史迪仔」元素場景化設計，包括巨型「史迪仔」門面、3米長主題打卡牆、一樓潮流玩樂區，以及隨處可見融入了「史迪仔」的裝飾元素。售賣過百款「史迪仔」主題產品，由盲盒、毛公仔、文具到配件，應有盡有。開幕日亦吸引了大批粉絲到場，爭奪首發香港限定600份「史迪仔」搪膠毛絨盲盒系列。

「史迪仔」作為迪士尼人氣角色，其IP受全球歡迎，亦成為MINISO「超級IP策略」中眾多合作的國際IP之一。「超級IP策略」瞄準興趣消費趨勢，把更多熱門IP帶給全球廣大消費者。

MINISO再攻港，銅鑼灣新店開幕加強香港「超級IP策略」

MINISO海外直營市場總經理兼副總裁塗寶燕表示：「香港作為MINISO亞洲重點策略市場，我們十分高興能夠繼續加強在港業務。透過這間大型旗艦店，MINISO為本地粉絲帶來過千款產品，包括『史迪仔』搪膠毛絨盲盒等特別系列，促使我們繼續為香港消費者帶來各種驚喜及『開心哲學』。」

旗艦店開幕當日盛況空前，未開門店外已現長龍，愈150名粉絲現身，希望一睹最新IP殿堂。香港著名演員及主持陳凱琳（Grace）更化身為「潮玩體驗官」出席活動，與過百名顧客一起展開刺激的拆盲盒挑戰。

全新兩層高的銅鑼灣旗艦店是MINISO繼去年十月於旺角朗豪坊IP主題快閃店後，再次以IP主題攻港，該快閃店當時更創下聯名產品銷售新高。目前，MINISO分店遍布香港島、新界及九龍，包括上環無限極廣場、尖沙咀iSquare、旺角彌敦中心、荷里活廣場、屯門時代廣場及將軍澳廣場等地區。