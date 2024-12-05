內地連鎖牛肉火鍋店八合里攻港　料短期在港開設兩至三間門店

內地連鎖火鍋品牌八合里牛肉火鍋進軍香港。投資推廣署今日（5日）宣布，八合里牛肉火鍋於香港開設的首家門店正式開幕，該店計劃短期內在香港再開設兩至三間門店。翻查資料，八合里上月在沙田新城市中心試業。



投資推廣署今日（5日）宣布，八合里牛肉火鍋於香港開設的首家門店正式開幕。（政府新聞處）

香港八合里餐飲管理有限公司項目負責人徐隆宜介紹稱，汕頭市八合里牛肉火鍋傳承匠心，把牛肉火鍋做成非物質文化遺產及潮汕美食的代表，由經驗豐富的師傅依據牛肉不同部位的特點，精準切割成薄片或厚切牛肉，力求讓食客體驗潮汕牛肉火鍋的風味。

他期望通過在香港開設門店進一步提升品牌知名度，認為香港擁有優越的營商環境、法律體系、政府服務和金融環境，計劃短期內在香港再開設兩至三間門店。

投資推廣署今日（5日）宣布，八合里牛肉火鍋於香港開設的首家門店正式開幕。（政府新聞處）

投資推廣署助理署長劉智元表示，香港是一個美食之都，同時匯聚來自國內外的消費者，內地餐飲品牌可以借助香港的獨特定位和營商優勢，加快海外業務發展的步伐，祝願八合里牛肉火鍋業務蒸蒸日上。

八合里牛肉火鍋目前在內地擁有超過200間門店。集團自建供應鏈體系，有利管制產品的質素。香港辦事處將負責香港門店的日常營運與供應鏈管理等業務。