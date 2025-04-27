兩餸飯｜新加坡過江龍攻港　擬第三季開「兩餸飯式冰室」增堂食位

【兩餸飯／兩餸飯放題／兩餸飯地圖】香港兩餸飯版圖不斷擴張，新加坡兩餸飯品牌也進軍香港分一杯羹。「老闆娘家常飯」去年6月初在灣仔開設香港首店，今年陸續推出多款「窮人恩物」優惠，包括35元兩餸飯買一送一（即每盒平均17.5元）、39元兩餸飯放題、8元雞脾飯等。



負責人及主廚解釋，推出上述優惠只為了在經濟不景時勢下與街坊共渡時艱，同時可避免下午較淡靜的時段，因未能及時清空而造成浪費。他們透露，鑑於目前發展狀況良好，工作日平均可售出800個飯盒，計劃今年第三季在大角咀開設第二間分店，增設更多堂食座位，打造成「兩餸飯形式的冰室」，並預告未來推出更吸引的優惠。



過江龍「老闆娘家常飯」去年6月初在灣仔插旗。（周令知攝）

老闆娘家常飯下午3時至5時推出兩餸飯買一送一（即一盒17.5元）。（周令知攝）

兩餸飯店處強勢，吸引新加坡品牌攻港，過江龍「老闆娘家常飯」去年6月初在灣仔插旗，至近月推出多款優惠，吸引大批市民排隊光顧，例如下午3時至5時推出兩餸飯買一送一（即每盒平均17.5元），另推39元放題，標榜任飲凍熱奶茶、素菜無限添加、白飯任裝，目前工作日可售出800個飯盒。

熟客震驚飯盒只須$17.5︰經濟唔好先至咁

訪問當日的下午約3時，老闆娘家常飯外有數名街坊在等待買一送一優惠。其中熟客林先生在附近大廈任職保安，他對於飯盒價跌至17.5元感到震驚，擔心飯店如何繼續經營。「經濟唔好先至咁，經濟好點會咁多兩餸飯。」

熟客林先生震驚飯盒17.5元︰「經濟唔好先至咁。」（周令知攝）

陳先生指，飯盒17.5元猶如回到30年前的物價水平。（周令知攝）

居於沙田的陳先生剛巧路過飯店，便享用兩餸飯放題。他讚質素已對得住價格，估計飯店以薄利多銷維生，「同酒店食放題係兩回事，呢度純粹係覺得好過癮，連兩餸飯都可以食放題，咪過嚟試下囉。」

買一送一即每盒飯$17.5 顧客稱回到30年前的價格

對於兩餸飯買一送一，即每盒飯低至17.5元。陳先生形容為回到30年前的物價水平，稱當年的兩餸飯只提供餐肉、香腸及火腿，不如現在的兩餸飯豐富。「呢個價錢真係好平，你都唔知喺邊度搵。我都係咁講，翻返去我以前讀書嗰陣時嘅價錢。」

新加坡品牌老板娘家常飯（老闆娘家常飯）在當地開設逾30間店。（FoodCity Coffeeshop FB圖片）

其實「老闆娘家常飯」為新加坡的連鎖品牌，在當地開設逾30間店。香港區負責人謝燕心表示，新加坡盛行兩餸飯文化已有20多年，在街上隨處可見，他與合作夥伴有見本港掀起兩餸飯文化，加上近年經濟逐漸轉型，因此與該品牌合作在香港擴展市場。

政府縮減兩元乘車優惠 $40兩餸飯放題再減$1

網上社交平台「香港兩餸飯關注組」早前有帖文稱，「老闆娘家常飯」因政府發布的《財政預算案》計劃縮減兩元乘車優惠，為了與街坊共渡時艱，決定推出減價優惠，兩餸飯放題由原來的40元減至39元，究竟事實是否如此，還是一種吸客的噱頭？

負責人及主廚解釋，推出優惠只為與街坊共渡時艱。（周令知攝）

主廚麥君賢表示，由於早前有餐廳推出米線放題，激發他們探討兩餸飯放題可行性，最終定價40元。「想同市民心連心，感受到原來40蚊都可以減多蚊，畀佢哋食個放題，希望佢哋食得放心。」

餸菜保存時間有限 淡靜時段推出優惠可避免浪費

至於買一送一優惠則涉及到「商業秘訣」，他指出餸菜的保存時間有限，惟灣仔區下午3時至6時的人流較少，若不能及時清空飯菜則會造成浪費，倒不如推出兩餸飯買一送一，提供更高性價比的優惠，讓街坊皆大歡喜。

麥君賢製作的鹹蛋黃雞翼，採用新加坡的鹹蛋黃配料。（周令知攝）

麥君賢解釋︰「我哋唔想3點鐘炒完呢一轉又浪費咗，或者積到啲菜黃咗。其實都係想啲餸菜可以去得再快啲，令到出餸密度再高啲，咁市民食嘅時候再新鮮啲，大家會得到想要嘅嘢。」

混合香港及東南亞風味 鹹蛋黃雞翼採用新加坡配料

兩餸飯店競爭激烈，優惠套餐只是吸客招式之一。原來麥君賢曾專程到新加坡學習當地的兩餸飯，回港後嘗試混合香港及東南亞風味，例如他製作的鹹蛋黃雞翼，便採用當地的鹹蛋黃配料，獲得部份顧客的歡迎，因此他正計劃推出更多當地的菜式，包括咖哩雞等。

除此以外，老闆娘家常飯也涉足慈善範疇，與服務無家者的同路舍合作，逢周三晚上向露宿者提供免費兩餸飯盒，期望能夠回饋社會。

負責人龍家明估計未來生意將會繼續平穩向上的趨勢。（周令知攝）

負責人謝燕心計劃今年第三季在大角咀開設第二間分店。（周令知攝）

另一名香港區負責人龍家明指，由於他們在餐飲業的經驗尚淺，剛開業階段錄得虧損，隨後不斷調整經營策略，才逐漸轉虧為盈。他估計未來生意將會繼續平穩向上的趨勢，「總括嚟講，我哋開業咗9個月，睇返啲數字同街坊嘅反應，我哋覺得呢步棋係行得冇錯，我哋第二間分店都會繼續。」

擬今年第三季大角咀開分店 增更多堂食座位

謝燕心補充說，有鑑於目前的發展狀況良好，計劃今年第三季在大角咀開設第二間分店，相對於灣仔店主力外賣生意，將提供更多堂食座位，目標將老闆娘家常飯打造成「兩餸飯形式的冰室」，與茶餐廳及冰室展開競爭。

主廚麥君賢指，暫時無計劃暫停兩個優惠，預告未來推出更吸引的優惠。（周令知攝）

訪問當日，老闆娘家常飯迎來一條大龍躉。（周令知攝）

不過買一送一及兩餸飯放題優惠未來會否取消？麥君賢表示，暫時無計劃暫停兩個優惠，更預告未來推出更吸引的優惠。「我相信會係一浪接一浪，只有更好，畀市民同大家更加多優惠。」

兌現承諾推更吸引優惠 8元雞脾飯共渡時艱

訪問結束後不久，恆指受到中美貿易戰影響，暴瀉逾3,000點，創下歷來最大單日跌幅。老闆娘家常飯藉此推出破底價的8元雞脾飯，更在店外貼出單張提醒市民投資涉及風險，請量力而為。即3名受訪者確實兌現承諾，繼續與街坊共渡時艱。