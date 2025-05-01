直播稱｢中國與台灣不同｣遭圍攻 日人氣歌手赴大陸表演前拍片道歉
撰文：ETtoday
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18歲日本創作歌手AKASAKI憑着自身創作，在各大音樂平台火速爆紅，歌曲〈Bunny Girl〉在串流破億，4月19日首度赴台參加第20屆「KKBOX風雲榜」。而他日前在直播中提及「中國與台灣不一樣」，引發大陸網絡批評，為此拍影片道歉。
AKASAKI在社交平台上傳影片道歉，影片中身穿黑衣，語氣慎重說道：
這次因為我的發文與言論引發大家誤解，真的很對不起，中國的朋友告訴我後我才注意到，終於好好理解了中國與台灣的事，這次的事是因為我的無知，我會深刻反省，今後我會努力學習，造成大家困擾真的很抱歉。
據粉絲在網上留言透露，AKASAKI原本IG設定一個封面是青天白日滿地紅旗的精選，精選內容放的是來台灣的相關動態，如今IG台灣精選也已經消失。
AKASAKI繼4月赴台灣高雄巨蛋參加「KKBOX風雲榜」，接着5月要前往廣東東莞與北京參加音樂節。人氣持續在海外擴增中。
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