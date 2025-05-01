貴婦奈奈涉吸金10億台幣返台歸案！遭上手銬聽「這句」露尷尬笑容

台灣網紅貴婦奈奈（蘇陳端）涉嫌吸金10億元（新台幣，下同），跟男友黃博建、男友父母親一起逃到加拿大，躲了7年她近日表示要主動歸案，班機於5月1日清晨5時30分抵達台灣桃園機場。貴婦奈奈一下飛機就被調查人員要求脫口罩確認身分，聽到調查人員協助領取行李時說出「太重」，貴婦奈奈露出略顯尷尬的笑容，對於記者的問題都沒回答，隨後就上調查局車輛前往台北地檢署歸案。



貴婦奈奈返台歸案。（影片截圖）

貴婦奈奈返台歸案。（影片截圖）

貴婦奈奈返台歸案。（影片截圖）

貴婦奈奈返台歸案。（影片截圖）

貴婦奈奈返台歸案。（影片截圖）

回顧貴婦奈奈的逃亡史，2018年間她被指控跟男友黃博建、男友父親台大名醫黃立雄、男友母親、小姑等人，惡性倒閉醫美診所，捲款10億元潛逃，7年間她都躲在加拿大。期間黃立雄跟妻子先行在2024年4月間返台投案，但因為有逃漏稅、違反醫療法被罰款7千萬餘元還是沒繳，遭列「欠稅大戶」，並且被法務部行政執行署士林分署核發「禁奢令」。貴婦奈奈逃亡加拿大時曾寫了「千字文」給檢調澄清，表示自己沒有非法吸金，近日則主動跟調查局表示要回來歸案。

貴婦奈奈（左）下車走進台北地檢署。（中天新聞網授權使用）

貴婦奈奈（蘇陳端）從加拿大搭機回台，班機於5月1日清晨5時30分抵達桃園機場，她身穿白鞋、白長裙，搭配黑色西裝外套，並帶着黑框眼鏡及白色口罩，調查人員要求她脫口罩以確認是否為蘇陳端本人，她點頭回應並脫下口罩，隨後調查人員向她宣讀權利，並戴上手銬，而蘇陳端面對記者的詢問則不發一語。

值得一提的是，蘇陳端逃亡加拿大7年才回台，可想而知帶了不少行李，調查人員協助她領取行李時更說出「太重」，蘇陳端聽到則尷尬地笑。隨後蘇陳端搭上調查局車輛，於上午6時40分抵達台北地檢署，將對涉及吸金一事說明。

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