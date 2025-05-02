五一黃金周｜今早有薄霧日間達31度 周末炎熱有驟雨 佛誕有雷暴
撰文：蕭通
出版：更新：
廣東沿岸風勢微弱，同時覆蓋該區的雲帶正逐漸轉薄。天文台預測，本港今日（5月2日）部份時間有陽光。早上有薄霧。日間炎熱，市區最高氣溫約31度，新界再高一兩度，對濕度最高95%。吹微風。天文台展望，周末期間部份時間有陽光及炎熱，但局部地區有驟雨。隨後一兩日天氣漸轉不穩定。
▼4月15日 天文台發出最早酷熱天氣警告▼
+7
低壓槽靠近 下周初天氣不穏定
天文台指出，未來一兩日廣東沿岸風勢微弱，天氣炎熱。隨著一道低壓槽在華中發展並靠近廣東沿岸地區，下周初該區天氣漸轉不穩定。預料偏南氣流會在下周中後期影響華南。
▼4月12日 九龍城暴風雨前▼
+2
▼天文台九天天氣預報▼
下周日及周一炎熱 佛誕及下周二料有雷暴
根據天文台九天天氣預報，明日（2日）至下周六（10日）均有驟雨，明日短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，料介乎25至29度。
下周日（4日）及下周一（5日）的佛誕均日間炎熱，最高溫度在30度或以上，其中下周日（4日）達31度。下周一亦為二十四節氣的「立夏」，當日長洲舉行舉行太平清醮及搶包山決賽，料稍後有幾陣驟雨及雷暴。
下周二（6日）至下周六均大致多雲及有驟雨，最低氣溫在25度或26度，最高為29度及30度。其中下周二有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。下周三（7日）則日間短暫時間有陽光及炎熱。
五一黃金周｜今有幾陣驟雨最高30度 下午或有雷暴 周末期間炎熱今年首個颱風? 天文台指菲律賓以東有對流雲團 生成機率低於50%五一黃金周｜天文台料勞動節驟雨兼炎熱 下周一佛誕或有狂風雷暴天氣｜今日最高約28度 稍後局部地區有驟雨 明日有幾陣驟雨五一黃金周｜天文台料日間炎熱連日有驟雨 下周一佛誕有幾陣雷暴