五一黃金周｜今早有薄霧日間達31度　周末炎熱有驟雨　佛誕有雷暴

廣東沿岸風勢微弱，同時覆蓋該區的雲帶正逐漸轉薄。天文台預測，本港今日（5月2日）部份時間有陽光。早上有薄霧。日間炎熱，市區最高氣溫約31度，新界再高一兩度，對濕度最高95%。吹微風。天文台展望，周末期間部份時間有陽光及炎熱，但局部地區有驟雨。隨後一兩日天氣漸轉不穩定。



圖為截至5月2日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼4月15日 天文台發出最早酷熱天氣警告▼



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低壓槽靠近 下周初天氣不穏定

天文台指出，未來一兩日廣東沿岸風勢微弱，天氣炎熱。隨著一道低壓槽在華中發展並靠近廣東沿岸地區，下周初該區天氣漸轉不穩定。預料偏南氣流會在下周中後期影響華南。

▼4月12日 九龍城暴風雨前▼



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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至5月2日清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周日及周一炎熱 佛誕及下周二料有雷暴

根據天文台九天天氣預報，明日（2日）至下周六（10日）均有驟雨，明日短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，料介乎25至29度。

下周日（4日）及下周一（5日）的佛誕均日間炎熱，最高溫度在30度或以上，其中下周日（4日）達31度。下周一亦為二十四節氣的「立夏」，當日長洲舉行舉行太平清醮及搶包山決賽，料稍後有幾陣驟雨及雷暴。

下周二（6日）至下周六均大致多雲及有驟雨，最低氣溫在25度或26度，最高為29度及30度。其中下周二有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。下周三（7日）則日間短暫時間有陽光及炎熱。