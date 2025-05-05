苦等3小時　視障KOL攜導盲犬入住全季酒店被拒　品牌方致歉

撰文：林芷瑩
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內地視障KOL「諾子喵嗚」拍片反映，近日攜帶導盲犬入住位於深圳北站地鐵站店的全季酒店時遭拒。雖然「諾子喵嗚」已提前完成線上預訂並多次打電話溝通，酒店仍以「無相關接待機制」為由拒絕辦理入住。

《現代快報》報道，「諾子喵嗚」是一名全職主播，在Bilibili擁有188萬粉絲，她因神經系統罕見病後天失明，是一級視力障礙和三級肢體障礙的殘障人士。

內地視障KOL「諾子喵嗚」攜帶導盲犬入住全季酒店時遭拒。（影片截圖）
「諾子喵嗚」是一名全職主播，在Bilibili擁有188萬粉絲。（微博＠諾子喵嗚）

據「諾子喵嗚」介紹，此次是她首次來到深圳，專程為參加「世界自閉症日」活動，計劃與由自閉症青年組成的愛特樂團交流。鑑於活動地點位於深圳北站周邊，「諾子喵嗚」提前預訂了附近的全季酒店客房。

「諾子喵嗚」曾攜導盲犬成功入住全季酒店位於上海、北京的門店，基於過往的良好體驗，此次仍選擇入住該品牌酒店。入住前，她曾多次致電酒店，試圖確認攜帶導盲犬入住的相關事宜，但始終未能獲得明確答覆。

由於不能線上退款，「諾子喵嗚」希望當面溝通後能夠解決問題，並出示其殘疾人證和導盲犬證。惟前台工作人員與酒店管理層的多次協商後，酒店方面最終以「無相關接待機制」為由，拒絕為她及其導盲犬辦理入住手續。期間，她被迫在酒店大堂等候3個多小時。最終，在警方及酒店前台的協調下，她被安排至附近其他酒店入住。

內地視障KOL「諾子喵嗚」在酒店大堂苦等3小時。（影片截圖）
酒店方面最終以「無相關接待機制」為由，拒絕為「諾子喵嗚」及其導盲犬辦理入住手續。（影片截圖）

全季酒店所屬華住會的相關負責人稱，集團要求旗下酒店嚴格遵守法律規定，允許持有效導盲犬證件及疫苗證明的視障人士入住。涉事酒店的行為已違反品牌規定。同時，涉事酒店已經通過其抖音賬號發布致歉聲明，後續將和當事人取得聯繫並溝通致歉。

《深圳經濟特區無障礙城市建設條例》第四十九條明確規定，殘疾人可依法攜帶服務犬出入各類公共場所及乘坐公共交通工具。對於依法禁止犬隻進入的特定場所，相關管理人員應當為殘疾人及其攜帶的服務犬提供必要的協助。

事件曝光後，涉事酒店已及時調整相關入住政策。在其最新公布的入住須知中，「是否允許攜帶服務型動物（如導盲犬）」的選項已明確標注為「允許」，並特別注明「不收取清潔費」。

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