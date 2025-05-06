小米、理想等內地車廠集體改口　「智能駕駛」變輔助駕駛

內媒《濟南時報》報道，近日內地多家車廠降低「智能駕駛」使用頻率，小米汽車更是直接將「智能駕駛」更改成「輔助駕駛」。



「小米智駕」的話術被換成了「小米輔助駕駛」。（濟南時報）

「小米智駕」的話術被換成了「小米輔助駕駛」。（濟南時報）

有網民發現，5月1日，小米官方微博發佈的宣傳資料，以往「小米智駕」的話術，換成了「小米輔助駕駛」。小米官網顯示，「小米智駕Pro」更名為「小米輔助駕駛 Pro」，而SU7 Pro/Max車型的「小米智駕 Max」則更名為「小米端到端輔助駕駛」。

2025年5月4日，北京，消費者在小米門店了解SU7汽車。（視覺中國）

除了小米，5月1日，理想介紹理想L6智能煥新版時，也強調了「輔助駕駛煥新」，而在4月21日前，理想新款L6在宣傳中一直被叫作「L6智駕煥新版」。

理想強調「輔助駕駛煥新」。（濟南時報）

理想新款L6在物料中一直被叫作「L6智駕煥新版」。（濟南時報）

據《科創板日報》，深圳、太原等城市的理想、蔚來、小米、阿維塔、小鵬與鴻蒙智行六家車企門店相關銷售人員宣傳話術整體表達變得謹慎，其中部分車企品牌轉向強調其他賣點，僅在用戶主動提問時才會就輔助駕駛展開相關說明。

內媒就指，內地車廠集體改口或與此前小米SU7事故有關。今年3月29日晚，有3名女大學生從湖北自駕小米SU7到安徽銅陵，在高速公路撞上護欄後引發爆燃，3人均死亡。事件引發公眾對「智能駕駛」的質疑。

涉事車輛。（南方都市報）