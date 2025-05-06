內地19歲女子哭泣相遭｢高潮針｣廣告盜用　投訴無果將向警方反映

綜合內媒報道，內地一名19歲女子將哭泣相放上網絡後，遭黃色網站、不良廣告多次非法盜用，近日更是出現在所謂「高潮針」廣告中，令女事主不堪其擾。



報道指，女事主梁小姐兩年前看小說時深受感動，臨時起意自拍了一張哭泣照片發佈在網絡平台上，誰知遭各種黃色網站、不良廣告多次非法盜用，令其不堪其擾。

女事主哭泣照遭無良商家盜用。（瀟湘晨報）

而近期，女事主更是發現該相片被用於「高潮針」廣告宣傳中，令她更感氣憤。而有時網民在批判「高潮針」時，甚至連梁小姐當成支持者一同批判。女事主表示，她目前仍在上大學，因此前在網絡平台上多次投訴未果，5月6日她將去其所在地派出所反映相關情況。

女事主哭泣照遭無良商家盜用。（瀟湘晨報）

女事主哭泣照遭無良商家盜用。（微博）

據《澎湃新聞》報道，有專家表示，「高潮針」是商家包裝的一種私密部位注射填充，使用富血小板血漿（PRP）、玻尿酸等材料，注射至女性陰道等敏感區域。PRP技術最初應用於運動醫學和骨科修復，用於私密處治療屬於超適應症使用。目前學術界沒有確切研究，證實其效果。注射過程還可能導致組織損傷、感染，也有引發栓塞的風險，安全性和有效性存疑，消費者需理性謹慎。還有行業內人士表示，「高潮針」更像「安慰劑」或「生理鹽水」，效果不明顯卻價格高昂，被稱為「智商稅」也不為過。