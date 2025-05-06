內地19歲女子哭泣相遭｢高潮針｣廣告盜用 投訴無果將向警方反映
撰文：許祺安
出版：更新：
綜合內媒報道，內地一名19歲女子將哭泣相放上網絡後，遭黃色網站、不良廣告多次非法盜用，近日更是出現在所謂「高潮針」廣告中，令女事主不堪其擾。
報道指，女事主梁小姐兩年前看小說時深受感動，臨時起意自拍了一張哭泣照片發佈在網絡平台上，誰知遭各種黃色網站、不良廣告多次非法盜用，令其不堪其擾。
而近期，女事主更是發現該相片被用於「高潮針」廣告宣傳中，令她更感氣憤。而有時網民在批判「高潮針」時，甚至連梁小姐當成支持者一同批判。女事主表示，她目前仍在上大學，因此前在網絡平台上多次投訴未果，5月6日她將去其所在地派出所反映相關情況。
據《澎湃新聞》報道，有專家表示，「高潮針」是商家包裝的一種私密部位注射填充，使用富血小板血漿（PRP）、玻尿酸等材料，注射至女性陰道等敏感區域。PRP技術最初應用於運動醫學和骨科修復，用於私密處治療屬於超適應症使用。目前學術界沒有確切研究，證實其效果。注射過程還可能導致組織損傷、感染，也有引發栓塞的風險，安全性和有效性存疑，消費者需理性謹慎。還有行業內人士表示，「高潮針」更像「安慰劑」或「生理鹽水」，效果不明顯卻價格高昂，被稱為「智商稅」也不為過。
白酒瓶「激似」北京第一高樓 酒業公司一審被判賠45萬並停售趙麗穎起訴餐飲連鎖品牌侵權 加盟商：被告知有代言後來發現被騙小紅書30天內訪問用戶位置信息7萬次惹私隱安全疑慮 客服回應兩部門公布人臉識別技術應用安全管理辦法 6月起施行有片｜重慶漢女廁偷拍斷正 逃跑翻欄墮地骨折 警方立案查處