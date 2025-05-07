福建8歲男童與家人登山失蹤　遊客曾偶遇稱其「臉色慘白」

福建莆田8歲男童鄒某樽在仙遊縣石谷解遊玩時走失，至今（7日）已失蹤3天，仍未尋回。有搜救人員介紹，大批救援人員今日凌晨上山，但石谷解山上落大雨，草木茂盛，很多路段要借助繩索前行，搜救犬也去不了。



仙遊縣石谷解是莆田市境內最高峰，平時常有登山愛好者慕名而來爬山徒步。

家屬介紹，5月4日，鄒某樽與家人同行到仙遊縣石谷解遊玩。當日下午2、3時，他從海拔1800多米的山頂往下走時和家人走散。失蹤前，鄒某樽身穿黑色條紋上衣、深色牛仔褲，藍綠色運動鞋。

鄒某樽失蹤時身穿黑色條紋上衣、深色牛仔褲，藍綠色運動鞋。（小紅書）

有遊客稱，5月4日曾在山頂拍攝到鄒某樽的身影。影片中。鄒某樽先是舉著一面小國旗，坐在寫著「閩中第一高峰 海拔1803.3米」的大石頭上；後來他又在石頭附近的空地上行走。

家長已確認片中男童為鄒某樽，並證實是他走失前在山頂的畫面，當時她也在山頂，離兒子不遠。不久後，兒子在下山途中與她們走散。

有遊客曾在山頂拍攝到鄒某樽的身影。（小紅書）

《新京報》報道，有網民稱曾在5月4日下午2時20分左右，在石谷解一處小山坡處見過走失鄒某樽，對方剛到坡頂，而另外兩個年紀大的男童已經翻過山坡，兩分鐘後，他又遇到男童家長。網民稱，當時他曾詢問鄒某樽是否獨自一人爬山，「男孩搖搖頭沒說話，臉色慘白」。

救援人員連日上山搜索。（小紅書）

5月7日凌晨，石谷解曾落大雨。（小紅書）

《極目新聞》報道，仙遊縣西苑鄉政府工作人員表示，5月7日凌晨，當地的確落大雨，早上雨已停，但有霧，山上的霧可能更大。石谷解山海拔高，晚上氣溫也更低，各方搜救人員在山上通宵尋找孩子，搜救存在難度。

有網民稱，石谷解山上可能有大蟒蛇。對此，工作人員表示，當地蟒蛇並不多見。