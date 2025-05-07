山西女電髮盜走店內1000元剪刀被行拘　業內人士揭秘：價錢無上限

內媒《瀟湘晨報》報道，山西一名女子在美髮店偷走一把價值千元（人民幣，下同）被行政拘留5日。有業內人士揭秘：理髮剪刀屬於手工製作品，其價格並無明確上限，千元剪刀的價格是完全合理且正常的，一些國外品牌的高端剪刀價格甚至可達上萬元。



山西女剪髮盜走1000元剪刀。（瀟湘晨報）

據報道，2025年4月底，一家美髮店老闆報案指店內一把價值1000元的專業剪刀被盜，民警調查後發現，小偷是到店內電髮的40歲趙女，她趁理髮師沒注意，將店內的剪刀裝進口袋帶走。最終，趙女賠償了美髮店的損失，並因盜竊受到行政拘留5日的處罰。

網上商店搜索剪刀價錢。（瀟湘晨報）

而剪刀的價格也引發不少網民討論，有資深理髮師表示，理髮剪刀屬於手工製作品，其價格並無明確上限，千元剪刀的價格是完全合理且正常的。剪刀的鋼材種類不同，價格也會有較大差異，一些國外品牌的高端剪刀價格甚至可達上萬元。

紹興一位理髮師王師傅也表示，理髮店的剪刀價格差異較大，從幾十元到上千元不等。他指出，剪刀價格的不同主要源於品牌和材質的差異。