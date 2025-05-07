山西女電髮盜走店內1000元剪刀被行拘 業內人士揭秘：價錢無上限
撰文：許祺安
出版：更新：
內媒《瀟湘晨報》報道，山西一名女子在美髮店偷走一把價值千元（人民幣，下同）被行政拘留5日。有業內人士揭秘：理髮剪刀屬於手工製作品，其價格並無明確上限，千元剪刀的價格是完全合理且正常的，一些國外品牌的高端剪刀價格甚至可達上萬元。
據報道，2025年4月底，一家美髮店老闆報案指店內一把價值1000元的專業剪刀被盜，民警調查後發現，小偷是到店內電髮的40歲趙女，她趁理髮師沒注意，將店內的剪刀裝進口袋帶走。最終，趙女賠償了美髮店的損失，並因盜竊受到行政拘留5日的處罰。
而剪刀的價格也引發不少網民討論，有資深理髮師表示，理髮剪刀屬於手工製作品，其價格並無明確上限，千元剪刀的價格是完全合理且正常的。剪刀的鋼材種類不同，價格也會有較大差異，一些國外品牌的高端剪刀價格甚至可達上萬元。
紹興一位理髮師王師傅也表示，理髮店的剪刀價格差異較大，從幾十元到上千元不等。他指出，剪刀價格的不同主要源於品牌和材質的差異。
上海迪士尼失竊警拘7人 日盜十多次 半月狂偷價值50萬玩具真的「清空購物車」！貴陽超市清倉拍賣 500多輛推車被偷回家四川男持槍狀打火機嚇阻店員搶走9部華為手機 法院重判10年徒刑四川婦撬盲道偷近20條不銹鋼 女途人霸氣制止：犯法的知道嗎？