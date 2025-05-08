年輕人蜂擁入醫院只為買中式麵包？　坦言：心理上的｢養生滿足感｣

綜合內媒報道，近日揚州市中醫院食堂推出的藥膳麵包讓中式麵包再次引發網民關注，不少年輕人蜂擁到醫院不為看病，而是為買麵包。



麵包有六種口味。（消費日報）

據介紹，揚州市中醫院食堂推出的藥膳麵包共六款，原材料包含當歸、茯苓、蓮子、陳皮等多種藥材，均價在十元（人民幣，下同）左右。

有消費者表示，「家人反饋說吃完後胃部比較舒服，不過更多是心理上的『養生滿足感』。」盤古智庫高級研究員江瀚則提到，當前消費者購買中式麵包的原因，在於藥食同源食材+麵包的結合創新了傳統食品的形式，滿足了年輕人對新穎、獨特食品的好奇心。

網民曬出買到的麵包。（消費日報）

揚州市中醫院副主任中醫師趙偉表示，藥膳麵包堅持「藥食同源」理念，由專業醫療團隊與營養專家共同把控。產品遵循中醫藥理論配置，希望通過藥材的偏性糾正人體的偏性，以糾正人體的亞健康狀態。

不僅是揚州市中醫院，天津中醫藥大學第一附屬醫院也有養生烘焙店「藥食坊」，而曾因食堂月餅走紅的貴州醫科大學附屬醫院也推出了「折耳根麵包」。

天津中醫藥大學第一附屬醫院「藥食坊」烘焙店。（人民日報）

在同仁堂知嘛健康北京五棵松萬達店，有包括枸杞原漿牛角包、陳皮肉桂蘋果酥、蜂蜜黃芪胡蘿蔔吐司、五紅丹麥卷等多款中式麵包產品在售，單價在16—36元之間。這些「中式面包」同樣在社交平台走紅，中式麵包店也成為新的網紅打卡點。

《人民日報》曾報道指，一名北京三甲醫院的中醫科醫生表示，中藥的專業性很強，每種食物的偏性不同，每個人體質各異，適合的配方也不同。商家想要在專業性和適配度方面做好很難，健康與味道好之間也不容易平衡。目前很多新興的中藥食品更多以宣傳養生觀念、心理安慰和文化認同為主。中藥餐飲不等同於藥品，消費者對此要保持理性。