重慶男肝衰竭病亡　家屬稱曾吃中藥治療　衛健委：醫生無證行醫

重慶市巫山縣一名男子近日因肝衰竭去世，其家屬懷疑是中藥治療導致，並到涉事醫生工作的診所尋求說法。當地衛健委發現，涉事醫生並未取得中醫醫師資格，目前已立案調查。



重慶市巫山縣一名男子近日因肝衰竭去世，其家屬懷疑是中藥治療導致，並到涉事醫生工作的診所尋求說法。（網上圖片）

據《華商報大風新聞》報道，網上多段影片顯示，一名女子坐在診所門前的地上失聲痛哭，另一女子上前扶住她並給圍觀人群介紹情況，影片中有「龔XX內科診所」的字樣。其中一段影片的發布時間是11月18日下午2時10分，影片配文稱「哥哥服中藥後去世了，家里還有83歲的母親，他兩個兒子還沒有成家。」

知情人士介紹，「龔XX內科診所」位於重慶市巫山縣高唐街道，此前55歲的黃某因患乙肝等疾病在該診所服用中藥治療，後來於11月17日淩晨，因肝衰竭在巫山縣人民醫院去世。事後其家人認為該診所醫生陳某開具的處方不當，加之曾有修改處，導致黃某服用中藥後搶救無效不幸去世。

知情人士還稱，因黃某家人不願做醫療事故鑒定，目前雙方還在協商解決中。

重慶市巫山縣一名男子近日因肝衰竭去世，其家屬懷疑是中藥治療導致，並到涉事醫生工作的診所尋求說法。（示意圖片/Photo AC）

對此，巫山縣衛健委表示高度重視，經調查發現該診所的經營範圍是內科吊鹽水服務，不具備中醫診療服務資格，其注冊醫師2名，執業助理醫師1名，註冊護士1名。

巫山縣衛健委稱，69歲的醫生陳某沒有學歷也沒有專業，其《執業助理醫師資格證書》於2018年6月3日補發，其執業範圍是內科，他未取得中醫醫師資格，也沒有取得中醫相關專業的培訓和考核合格證明，不具備中醫診療活動資格，更不具備單獨執業資格。

巫山縣衛健同時還稱，根據現有調查材料，初步認為該診所存在涉嫌篡改處方的行為，正在加快調查核實，具體調查以最終的處理意見和處理結果為準。目前，巫山縣衛健委已責令該診所停止中醫診療服務，同時立案調查。