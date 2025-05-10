37歲男連坐兩次過山車竟顱內出血　醫生建議：3種人別玩

湖北省武漢市有位男子因連續搭乘兩次過山車後，突然感到身體不適，後來經他去醫院檢查，被發現竟然是「顱內出血」。



經醫師了解，得知該病好發於有外傷病史的老年人，會發生在男子身上，是因為男子本身的腦血管或許有潛在疾病或發育異常問題，在過山車的刺激下誘發了疾病，所幸，男子經開刀手術後，病情明顯好轉。

《齊魯晚報》報道，湖北省武漢市一名周姓男子因日前頭暈到醫院就診，經醫師檢查後，發現周男為慢性硬膜下血腫，醫師向周男表示「慢性硬膜下血腫」是指血液積聚在硬腦膜下腔引發的疾病，也是顱內出血最常見的類型之一，一般而言，最常發生在有外傷史的老年人身上。

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據了解，周男僅37歲也無任何外傷經歷，後來經醫師追溯病史時發現，原來周男於五一連假期間到遊樂園搭乘過山車，並且還連續坐了兩次，於是在第二次出現頭部不適的狀況。

內媒採訪神經內科主任程剛指出，患者有明顯的轉頭即痛現象，經檢查確認為慢性硬膜下血腫，這是顱內出血中最常見的一種。程剛比喻，「大腦就像一顆雞蛋，蛋白與蛋殼之間有層膜，而出血位置則發生在大腦表面與該膜之間。」

程剛進一步說明，患者雖然沒有顯著病史，但在連坐兩趟過山車後出現頭部不適，這可能與遊樂設施在急速加減速時對大腦造成的瞬間移動或拉扯有關，在強大慣性作用下，大腦內的血管或微細靜脈可能因此破裂，導致慢性滲血並形成血腫。

內媒報道指，所幸，周男經手術後，病情明顯好轉。醫師也提醒，高血壓、心腦血管疾病及糖尿病患者因腦血管病變風險較高，應慎搭如過山車等高速設施，以免對身體造成不可逆的傷害。

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據此前報道，美國大學畢業的22歲男子霍利(Christopher Hawley)，2022年6月23日和弟弟、表弟一起去六旗魔法山遊樂園遊玩，然而他搭乘完過山車設施The X2 rollercoaster後，身體突然不適、昏迷。

霍利緊急送醫檢查發現大面積顱內出血，驗屍官認為他的死因與「遊樂設施事故所造成的嚴重腦損傷」有關。