台灣頑童洗衣店當遊樂場 爬入乾衣機玩無敵風火輪 醫生：可燒傷
撰文：聯合新聞網
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台中有網友發出影片，有頑童把自助洗衣店當遊樂場，整個人塞進乾衣機內並啟動，當「無敵風火輪」玩樂。
乾衣機內的頑童唉唉叫，同行的頑童樂得哈哈大笑，引起網友熱議，都覺得頑童把乾衣機當遊樂器玩的行徑太離譜。
台灣醫生張焴程認為，這種行為有肢體挫傷、燒燙傷、缺氧的風險，呼籲民眾別貪玩嘗試。
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有網友在FB社團「社會事新聞影音」發影片表示，3月10日在台中某自助洗衣店，有頑童將乾衣機當成無敵風火輪，幸好沒有發生意外。
影片中，一名年輕男童塞進乾衣機，同行男童關上乾衣機的門並啟動，只見乾衣機內的男童隨著乾衣機轉動，因痛苦唉唉叫，同行夥伴樂得哈哈大笑。
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台灣亞大醫院急診醫學科醫生張焴程表示，民眾跑進乾衣機，首先轉動時會有外傷的風險，包括肢體的挫傷和頭部的外傷。
再來是乾衣機的高溫，有可能造成肢體的燒燙傷，時間若過久還有熱衰竭、中暑脫水的風險。
此外因屬於密閉空間，時間久了除可能缺氧，有密閉空間恐懼症的民眾還可能有胸悶、心悸、呼吸困難的症狀出現，呼籲民眾別貪玩嘗試。
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