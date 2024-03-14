台灣頑童洗衣店當遊樂場　爬入乾衣機玩無敵風火輪　醫生：可燒傷

台中有網友發出影片，有頑童把自助洗衣店當遊樂場，整個人塞進乾衣機內並啟動，當「無敵風火輪」玩樂。



乾衣機內的頑童唉唉叫，同行的頑童樂得哈哈大笑，引起網友熱議，都覺得頑童把乾衣機當遊樂器玩的行徑太離譜。

台灣醫生張焴程認為，這種行為有肢體挫傷、燒燙傷、缺氧的風險，呼籲民眾別貪玩嘗試。

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有網友在FB社團「社會事新聞影音」發影片表示，3月10日在台中某自助洗衣店，有頑童將乾衣機當成無敵風火輪，幸好沒有發生意外。

影片中，一名年輕男童塞進乾衣機，同行男童關上乾衣機的門並啟動，只見乾衣機內的男童隨著乾衣機轉動，因痛苦唉唉叫，同行夥伴樂得哈哈大笑。

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台灣亞大醫院急診醫學科醫生張焴程表示，民眾跑進乾衣機，首先轉動時會有外傷的風險，包括肢體的挫傷和頭部的外傷。

再來是乾衣機的高溫，有可能造成肢體的燒燙傷，時間若過久還有熱衰竭、中暑脫水的風險。

此外因屬於密閉空間，時間久了除可能缺氧，有密閉空間恐懼症的民眾還可能有胸悶、心悸、呼吸困難的症狀出現，呼籲民眾別貪玩嘗試。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】