小米SU7 Ultra價值4.2萬功能件被指是裝飾　多位車主要求退單

綜合內媒報道，近日小米價值4.2萬元（人民幣，下同）的SU7 Ultra碳纖維機蓋（引擎蓋）被質疑虛假宣傳，有車主認為除了外觀，其內部結構與普通版幾乎一模一樣。



5月7日，小米汽車回應指對此前信息表達不夠清晰深表歉意，未交付的訂單可以進行改配，對已提車用戶和鎖單用戶贈送2萬積分，但不少車主表示希望退車或重新定車。



小米SU7 Ultra。（小米汽車官網）

報道指，一名劉姓車主表示，今年2月底，他支付了2萬元的定金訂購了一台小米SU7 Ultra，就是為了碳纖維雙風道前艙蓋（引擎蓋）。小米汽車曾表示，量產車的碳纖維雙風道前艙蓋（引擎蓋）完全復刻了原型車，採用了相同的空氣動力學設計，2個貫穿風道，可以實現前部空氣高效導流。

碳纖維雙風道前艙蓋

但在4月底，有車主提車後拆解發現，碳纖維雙風道前艙蓋下的內部結構與普通版幾乎一模一樣，只多了一個支撐的塑料板。所謂的「雙風道高效導流」碳纖維開孔，無法有效引導空氣至剎車系統，也未能產生下壓力。有博主用鼓風機對着挖孔機蓋吹風，蓋在上面的紙巾毫無反應。

小米汽車5月7日回應事件，對此前信息表達不夠清晰深表歉意，並對於未交付的訂單提供限時改配服務，可以改回鋁製前艙蓋；對已提車用戶和鎖單用戶贈送2萬積分（價值2000元）。

小米回應事件。（公眾號截圖）

車主要求退車。（截圖）

根據此前小米汽車官方宣傳，碳纖維雙風道前艙蓋完全復刻原型車，包括外觀件和內部結構，但小米汽車在5月7日聲明中表示的是，「在滿足復刻造型的需求之外，還提供了部分氣流導出和輔助前艙散熱功能」。

有車主表示，並不認可小米目前的補償方案，據《第一財經》報道，多名SU7 Ultra准車主組建了維權群，進行無損退車維權的人數已超過300人。

據介紹，小米SU7 Ultra於今年2月27日正式發佈，定價52.99萬元。根據官方信息，小米SU7 Ultra目標成為「地表最快」的四門量產車，搭載小米超級三電機系統，標配賽道版散熱系統、制動系統，紐北調校底盤系統，標準版就能直接上賽道。