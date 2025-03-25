17歲少女為50歲男代孕誕雙胞胎　中山證實事件：去醫院時已經臨盆

內地「打拐」志願者上官正義近日再爆內地生育亂象。廣州一家醫療機構被曝出提供代孕服務，一名17歲的彝族少女作為「代孕媽媽」，為一名50歲的江西籍男子產下雙胞胎。內媒報道指，該少女在中山市小欖人民醫院產子。中山相關部門近日（25日）確認事件屬實。



3月25日，廣東中山市相關部門回應《新京報》表示，經初步核查，17歲女孩代孕產子一事屬實。

此前，打拐志願者上官正義稱，廣州一家醫療機構提供代孕服務，一名17歲彝族作為「代孕媽媽」，為一名50歲的江西籍男子產下雙胞胎。意味著胚胎植入時，該少女年僅16歲。

據悉，少女在廣東佛山一家叫做「和美家婦產醫院」的醫療機構進行產檢，生產嬰兒的醫院則系中山市小欖人民醫院。少女以「妻子」的名義偽造出生證明完成新生兒落戶。

知情人稱，當時當事女孩來醫院時已經臨盆，她也提供了孩子父親的情況，堅稱未遭脅迫 ，也做了人臉識別。中山市衛生健康局獲悉後，已經前往醫院調查，並表示會在核查後第一時間向公眾通報。

此外，17歲少女戶籍所在地四川金陽縣婦聯表示，當地政法委、婦聯、公安等部門已介入。