親姐妹借腹生子　姐姐反悔起訴爭撫養權　法院：應尊重孩子意願

泰州市中級人民法院近日審理一宗姐妹間「借腹生子」引發的撫養權糾紛案，妹妹婚後多年未孕，與姐姐姐夫商量後，由對方代為懷孕生子。兩姐妹後因生意矛盾，加次妹妹離婚，姐姐便以沒有完整家庭為由，向法院起訴爭取撫養權。



江蘇城市頻道《零距離》節目介紹，妹妹婚後多年未孕，遂與姐姐姐夫商量，由姐姐代為懷孕生子。孩子出生後，所有法律文件均以妹妹和妹夫的名義辦理。

從懷孕開始至入院的產檢，包括出生以後的證明，所有的材料都是以妹妹和妹夫的名義辦理，產檢、產後的一些護理，金錢方面全部由妹妹妹夫支出。

泰州市中級人民法院少年及家事案件審判庭法官助理丁琴。（零距離）

多年來，孩子與妹妹妹夫一家生活融洽，周圍鄰居也一直認為孩子是妹妹妹夫親生。可隨後，姐妹倆人因生意產生矛盾，加之妹妹的婚姻出現問題。妹妹妹夫離婚後，孩子繼續與妹妹生活。

姐姐考慮到妹妹沒有一個完整的家庭，孩子能不能得到良好的照顧，就起訴到法院，要求主張孩子的撫養權。

一審法院認為，4人一致認可孩子是姐姐姐夫所生，判決支持姐姐姐夫的撫養權主張，但妹妹不服判決，提起上訴。泰州市中級人民法院審理認為，身份關係不適用自認原則，未進行親子鑑定便認定姐姐姐夫為孩子的生物學父母存在程序瑕疵。

同時，法院認為孩子已年滿8周歲，與誰生活應尊重其意願，而孩子亦明確表示不願意跟隨生母生活。

法院認為，孩子已經年滿8周歲，跟誰生活應尊重其意願。（零距離）

根據《民法典》相關規定，在處理撫養權、撫養費、撫養關係變更等問題時，要以「最有利於未成年人」為原則，同時尊重未成年子女的意願。法院應綜合考慮子女的身心健康、生活條件、教育環境等多方面因素，確保未成年人的合法權益得到充分保障。

經法院了解，當時的姐姐沒有工作，姐夫在工作中摔傷，並且夫妻倆已育有兩個孩子，經濟負擔較重。最終，二審法院撤銷一審判決，駁回姐姐姐夫的訴訟請求，孩子繼續由妹妹撫養。