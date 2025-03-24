廣州公司被爆令17歲少女為50歲男代孕　指定雙胎要價90餘萬

內媒《澎湃新聞》報道，3月24日，廣州一家機構被爆提供代孕服務，一名17歲女孩作為「代孕媽媽」，為一名50歲的江西籍男子產下雙胞胎。廣州市衛健委職員表示，目前該委綜合監督處正在核實情況。



出生證明。（@上官正義）

內地知名打拐志願者上官正義在微博發文稱，廣州一代孕結構提供案例，指一名07年5月出生的17歲彝族女孩，為已50歲江西永新籍的男子，今年2月2日在中山市小欖鎮產下雙胞胎。據該公司業務員介紹，因男方是指定的雙胎，最後支付共計費用在90多萬（人民幣，下同）。男方表示，他對於代孕媽媽還未成年的事情並不知情。

協議書。（@上官正義）

協議書。（@上官正義）

涉事公司的業務員還稱，卵妹價格根據學歷而定：本科學歷的卵妹價格10萬元，研究生學歷的卵妹價格15萬元。代孕機構表示，代媽（暗語：土地）代孕單胎佣金價格在18-20萬，雙胎佣金價格在20-24萬之間不等。上官正義指，近年來彝族女姓從事代孕的比例極高，且逐步向未成年群體發展。

涉事企業。（@上官正義）

涉事企業。（@上官正義）

廣州市衛健委職員表示，目前該委綜合監督處正在核實相關情況。

上官正義還提到，早在2023年，他從代孕機構掌握到，就有17歲未成年彝族代孕女孩在廣東佛山一醫院進行產檢。後佛山方面反饋，該代孕女孩並未在該產檢機構生產，已將相關信息反饋給了有關部門。