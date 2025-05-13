iPhone16 Pro首納入國補　震撼價低至5499元賣斷貨！香港人都可買

內地現時對數碼產品有購新補貼方案（俗稱「國補」），持有回鄉證的港人也受惠。內媒報道指，近日內地部分銷售渠道降價使iPhone 16 Pro 128GB版本下調至6000元（人民幣，下同）以內，使其可以享受「國補」政策，補貼後價格更低至5499元，引發搶購熱潮，一度出現斷貨現象，事件衝上微博熱搜。



iPhone 16 Pro 128GB版本補貼後價格更低至5499元人民幣，引發搶購熱潮，出現斷貨現象。（梨視頻）

京東、天貓、蘇寧易購宣布iPhone 16 Pro納入國補。（京東）

內媒12日報道，近日部分銷售渠道對iPhone 16 Pro 128GB版本進行了價格調整，並首次納入國家補貼政策範圍。

繼京東、天貓後，蘇寧易購也宣布iPhone 16 Pro納入國補。蘇寧易購表示，iPhone 16 Pro 128GB補貼後低至5499元。在雙重優惠下，該機型一度被搶購一空。

《紅星新聞》報道，蘋果10日向渠道商下發了調價通知。蘋果iPhone 16 Pro Max 所有容量版本降價160美元（折合人民幣1313.06元）；而 iPhone 16 Pro的128GB版本降價176美元（折合人民幣1445.27元），其他版本同樣降價160美元。

商家展銷蘋果iPhone16系列手機。（VCG）

自媒體《中關村在線》報道，有數碼博主評論稱：「128GB的存儲配置真有那麼搶手嗎？感覺買這種基礎版本其實挺浪費補貼資源的。同價位其實有不少國產旗艦機型可選，非得選這款存儲最低的iPhone 16 Pro，實在沒必要。」

也有網友提出，可以先入手128GB版本，再自行加錢擴容，認為這樣比直接購買256GB版本更划算。但需要注意的是，蘋果官方明確指出，任何未經授權的改裝、拆解或非官方維修行為，都可能導致設備失去保養資格，包括在保養期內和過保後的維修服務。

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