國家補貼買數碼產品　實施4日近800萬人申請　每件最高補貼¥500

1月20日，手機、平板電腦、智能手錶（手環）購新補貼在全國實施。商務部消息，截至1月23日，已有792萬名消費者申請1078.6萬件購新補貼。



商務部介紹，截至1月23日，全國共收到2025年汽車以舊換新報廢更新補貼申請3.4萬份，84.4萬名消費者購買了12大類家電以舊換新產品103.7萬台。

民眾在門市選購手機等數碼產品。（視覺中國）

《IT之家》報道，各大電商平台均已開通「國家補貼」頻道，消費者可根據所在地區，按照平台指引購物。以京東App為例，消費者只需搜索「3C 國補」即可進入活動頁面，購買符合條件的數碼產品時，可直接享受支付立減的優惠。

商務部上周會同相關部門印發了《關於做好2025年家電以舊換新工作的通知》，將原來的8大類家電擴圍至12大類，新增了微波爐、淨水器、洗碗機、電飯煲4類產品。同時，將每人可補貼的空調數量擴至3件。

2025年1月23日，江蘇常州，OPPO5G智能手機門店展銷的購新補貼優惠數碼產品。（視覺中國）

個人消費者購買手機、平板電腦、智能手錶（手環）等3類數碼產品的補貼標準為例，對於單件銷售價格不超過6000元（人民幣，下同）的產品，按照產品銷售價格的15%給予補貼，每位消費者每類產品可補貼1件，每件補貼不超過500元。手機等3類數碼產品的補貼為購新補貼，不是以舊換新，不以「交舊」為前提。

數據顯示，2024年，3600多萬名消費者使用補貼資金，購買8大類家電產品超6000萬台，帶動銷售額超2600億元。消費增長有力帶動行業生產加快。2024年前11個月，中國家電行業累計主營業務收入1.76萬億元，同比增長5.11%；利潤總額1514億元，同比增長8.26%。