DIOR迪奧中國客戶資料外泄　官方回應：不包括任何金融信息

綜合內媒報道，DIOR迪奧近日給中國客戶發訊息，指於5月7日發現曾有未經授權的外部人員獲取了部分客戶數據。迪奧官方表示，涉事數據庫中未存儲任何金融信息。



DIOR中國大陸官網。（截圖）

2025年5月12日，上海浦東前灘的迪奧DIOR門店。（視覺中國）

近日有網民收到DIOR的訊息，指迪奧於5月7日發現有未經授權的外部方獲取含客戶信息的部分數據，並建議客戶對任何可疑通信（短訊、電話、電子郵件）都要保持警惕。不要打開或點擊來自不明來源的通信或鏈接，也不要透露驗證碼、密碼等敏感信息。

有網民收到DIOR的訊息。（截圖）

DIOR向客戶發送的訊息。（每日經濟新聞）

迪奧官方客服5月13日表示，正通過短訊、微信或郵件向受影響客戶發送通知，泄露數據包括客戶姓名、性別、手機號碼、電子郵箱、郵寄地址以及消費金額和偏好，但涉事數據庫中未存儲任何金融信息。迪奧表示公司正持續對該事件展開調查並進行應對，以及向相關監管部門進行報備。

還有客服人員表示，本次事件發生在亞洲範圍，涉及的客戶個人信息主要是在迪奧線下精品店、網站、小程序上創建賬戶購物時，同意使用條款、銷售條款、私隱政策而收集的。

雖然迪奧強調不涉及金融信息，但仍然有用戶分析指，不法分子可能利用泄露的消費金額和偏好等信息，篩選出高消費能力的客戶進行精準詐騙。