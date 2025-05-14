已致18人喪命　張家界15歲女殞命鐵軌　家長拒賠償或追究法律責任

今年4月，湖南張家界市一名15歲殘障留守少女遭火車撞死。多年來，該路段已有至少17人因火車事故身亡。

家屬稱，女兒是家中唯一的女孩，全家都很寵愛她，雖然鐵路方提出賠償，但他們拒絕接受，或循法律途徑要求鐵路方承擔責任。



事發於今年4月6日，張家界市永定區宋家灣村，一名15歲殘障留守少女殞命於從村裏經過的焦柳線鐵軌上。

《極目新聞》報道，5月13日，死者母親瞿女士稱，女兒雖然在智力上有殘疾，但家人們都很寵愛她，「她是我們家裏唯一的女孩」。

焦柳線鐵軌。（極目新聞）

瞿女士表示，平時她和丈夫在外打工，由家姑照顧女兒，女兒被撞身亡已經事發一個多月，但家人們都不敢在老人面前提及此事。鐵路方面起初稱賠償3萬元（人民幣，下同），後來改稱最高賠9萬元，「這個賠償我們接受不了」。

瞿女士稱，她不清楚鐵路方是如何得出此賠償金額，目前她已聯繫律師，或循法律途徑要求鐵路方承擔責任。鐵路方面的工作人員表示，賠償事宜還在協商過程中。