東北漢貨車改造「火車臥鋪」　一行13人自駕遊　治癒父焦慮症

春運有「地表最大規模人口遷徙」之稱，高鐵票、火車票更是一票難求，來自遼寧的李先生卻將貨車改裝成火車，一行13人從遼陽到三亞過年。

李先生介紹，他之所以打造這個移動「火車車頭」，是因為想帶著父母到處走走，緩解父親的焦慮症。



內地傳媒報道，李先生起初打算買房車，但父母覺得房車太貴，正好家中有以前買的大貨車，便花費15萬元（人民幣，下同）從山東臨沂定制火車車頭，再改裝成移動臥鋪。由於他之前做過木匠，便自行動手花7500元裝修。

李先生打造「火車臥鋪」，一行13人自駕遊到三亞過年，治癒父親焦慮症。（紅星新聞）

李先生將「火車」開上馬路。（紅星新聞）

除了火車車頭臥鋪外，後面還跟著3輛車，行駛時除了貨車司機，其他人都坐另外的車，晚上才回火車臥鋪上睡覺。（紅星新聞）

李先生介紹，火車車頭長15米，大貨車長17.5米，火車車頭用專業設備固定在大貨車上，車廂內共有6個房間，車頭有水電、廁所、專門的發電機，他們更帶了鐵鍋煮食，「因為我爸愛吃鐵鍋燉，我們也帶了鐵鍋燉的爐子，還帶了幾隻大鵝」。

除了火車車頭臥鋪外，後面還跟著3輛車，李先生帶著父母、親戚以及公司員工，一行13人從遼陽出發到三亞。

車廂內部用層板隔出6間房間。（上游新聞）

李先生一行人更帶了鐵鍋煮食。（紅星新聞）

除了火車車頭臥鋪外，後面還跟著3輛車，行駛時除了貨車司機，其他人都坐另外的車，晚上才回火車臥鋪上睡覺。（紅星新聞）

李先生帶著父母、親戚以及公司員工，一行13人從遼陽出發到三亞。（紅星新聞）

對於「火車車頭」能否上高速公路的問題，李先生表示，「火車車頭」是安裝在大貨車上面，通過了審批並有申報備案，可以合法上路，而且行駛時除了貨車司機，其他人都坐另外的車，晚上才回火車臥鋪上睡覺。

李先生介紹，之所以打造這個移動「火車車頭」，是因為想帶著父母到處走走，緩解父親的焦慮症。本次「移動臥鋪」之旅，一行人一路走走停停，用了一個月時間，經過了河北、河南、湖北、湖南、廣西等地，一路上比較有名的景點都去玩過了。

他表示，一路上帶著父母走走玩玩，從遼陽到三亞，父親焦慮的症狀果然緩解了不少；這次自駕遊父母也樂在其中，他打算在三亞過完年後，再帶父母到雲南玩樂。