食客海底撈母嬰室哺乳　遭多次開門打擾兼男員工闖入　官方致歉

有女網民反映，近日到海底撈用餐時，中途到母嬰室喂奶，卻在哺乳期間多次被人打擾，甚至有男員工在未經詢問的情況下開門進入。



《瀟湘晨報》報道，有IP屬地為天津的網民發文反映，5月11日，她去海底撈吃飯，中途到母嬰室喂奶。母嬰室被安排在入口處第一間，房間內放有嬰兒床、凳以及短門簾。

女網民稱，她脫掉短袖喂奶，她哺乳時長大概15分鐘，期間被打擾3次。第一次員工敲門，被她大聲提醒遂止。第二次一位女員工沒有詢問便刷卡直接進入，掀開簾後看到她。第三次一位老婦與一名男員工在未經詢問的情況下開門進入，並且同樣掀開門簾。

海底撈母嬰室。（小紅書）

海底撈母嬰室。（小紅書）

她表示，「出於對海底撈服務百分之百的信任，要不我不至於沒有隱私意識」。她面臨第3次開門時，「不知道是我先開口制止這種行為，還是先套上我的短袖，還是先安撫我的孩子」。雙方協商後，海底撈補償了3000元（人民幣，下同）和3張海底撈餐卡，但她要求海底撈在官網平台公開道歉。

女網民反映，近日到海底撈用餐時，中途到母嬰室喂奶，卻在哺乳期間多次被人打擾。（瀟湘晨報）

5月14日，海底撈官方在評論區回覆並就事件致歉，表示經調查，該門店未嚴格執行《母嬰室管理制度規範》，暴露出海底撈在母嬰室管理上的不足，該店已於5月12日完成整改，包括嚴格執行母嬰室門禁卡專人管理；開展母嬰室服務規範專項培訓。

海底撈目前在全國共有近900家門店設立母嬰室。輪值COO已帶領團隊對所有設立母嬰室門店開展專項檢查，重點排查標識、門禁管理及員工操作規範，並持續精進場景化服務。